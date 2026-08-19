江西男到越南見女友家人 遭浪捲走失蹤11天 網：被嘎腰？

事發海灘。（視頻截圖）

中國江西一名27歲男子張浪赴越南 探望女友及其家人，7日在海邊準備洗掉手上的沙子時，突然遭大浪捲入海中失蹤。父母趕赴越南尋子，當地政府、民間救援隊及家屬持續搜救，截至18日已失蹤11天，仍無消息。消息曝光後，也引發網友熱議。

極目新聞報導，張浪父親張先生表示，一家人來自江西撫州，兒子數年前赴日本 留學期間，認識越南籍女同學安妮，兩人隨後交往。今年8月初，張浪前往越南得樂省綏和市，與女友家長見面。

8月7日下午，張浪與安妮前往當地海邊遊玩，傍晚準備返家時，因手上沾有沙子，走到海邊想用海水沖洗，不料突然遭一個大浪捲走。安妮與現場遊客立即尋人，但沒有結果，之後她聯絡張浪在中國的同學，張家才得知消息。

張先生與妻子隨即辦理相關手續，10日啟程，從廈門飛往香港，再轉往胡志明市，之後搭乘大巴，直到13日上午才抵達事發地。

張先生表示，當地政府已出動船隻搜尋，也有民間救援隊自發加入，他本人亦曾登船尋找兒子。近日家屬另僱當地船隻擴大搜索範圍，最遠搜尋至距離事發地六、七十公里外海域，但仍沒有發現。

「這幾天女友的情緒也陷入崩潰。」張先生說，安妮的家人及親戚每天都陪同尋找。一名協助張家尋人的志工18日表示，目前搜救仍無進展；另有在越南的網友稱，持續關注事件並向張浪父親捐款。

事件曝光後，部分網友對事發經過感到疑惑，有人詢問「去海水邊上洗個手怎麼會被海浪捲走，是離岸流嗎？驚濤駭浪的話小夥也不會靠近吧。洗個手只需要水深10公分就夠了」，也有人質疑相關說法是否都是女方說法，或是否有影像佐證，甚至猜測張浪「恐怕是送去嘎腰了」。不過，相關揣測目前均無證據支持。

中國駐峴港總領館人員表示，已與越南地方政府部門保持密切聯繫，並請對方全力搜救張浪。

張浪女友掩面哭泣。（視頻截圖）