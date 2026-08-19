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北京78歲翁再婚45歲保母遭苛待 靠一份遺囑保住千萬家產

中國新聞組／北京19日電
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北京78歲老人和45歲保母再婚遭苛待，靠一份遺囑保住千萬房產；示意圖。（取材自中...
北京78歲老人和45歲保母再婚遭苛待，靠一份遺囑保住千萬房產；示意圖。（取材自中華網）

北京一名坐擁逾千萬元房產及存款（人民幣，下同）的78歲老人，與小33歲的保母再婚後，卻遭到苛待，連家中數萬元應急存款也被拿走。老人想離婚又因妻子不同意、身體難以承受訴訟，最終立下遺囑，決定將名下全部資產遺贈給長期照顧他的姪子。

據新京報報導，老人沒有子女，行動不便、常年以輪椅代步，原配妻子2012年去世。2014年，當時45歲、長期照顧他的保母李女士主動示好，兩人登記結婚。

老人姪子張先生說，家人當初認為叔叔年紀大又無法自理，「有人能好好陪伴、照顧他晚年生活」，因此沒有多想。不料婚後李女士逐漸對老人疏於照顧，態度也愈來愈差。

「後來一日三餐也不怎麼管了，她有時候都不在家。」張先生表示，由於住得較近，家人只好幫忙送飯，鄰居也會協助照料。老人起初不好意思向親友透露，等家人發現時，這樣的生活已持續數年。

張先生還稱，叔叔原本在家中高處盒子存放數萬元現金，以備不時之需，有一天要取錢購物，才發現盒子已空，「她還私下拿走了叔叔應急的幾萬元個人存款」。

由於老人名下房產價值千萬元，又沒有子女，依法再婚配偶屬第一順位繼承人。老人失去對妻子的信任後曾提出離婚，但李女士不同意，「一提離婚就好幾天不回家」。

張先生原想協助叔叔訴訟離婚，但諮詢律師後得知，另一方不同意離婚，需要經過相關訴訟程序。考量老人年事已高、身體虛弱，家人擔心長時間訴訟讓他難以承受。

在離婚未果情況下，老人轉而透過中華遺囑庫安排財產及晚年照護。他訂立遺囑、辦理意定監護及提前存證，並界定婚前資產範圍，明確將名下房產、存款全部遺贈給張先生。

老人同時指定張先生為監護人，未來日常起居、生活照顧、就醫陪護及重大決策均由他負責。

張先生表示，叔叔與自己父親是兄弟，因叔叔一生無子女，他平時也經常前往照顧，「叔叔辛苦一輩子，一直跟我們念叨財產不能被別人拿走。」

精華 FAQ

  • 老人再婚後不僅日常三餐與照護逐漸被忽視，妻子還經常不在家，連家中預留的數萬元應急現金也疑似被拿走，生活與財產都出現風險。

  • 因為對方不同意離婚，若要解除婚姻關係就得進入訴訟程序；但老人年事已高、身體虛弱，家人擔心長時間打官司會讓他難以承受。

  • 他透過中華遺囑庫安排財產與照護，訂立遺囑、辦理意定監護並提前存證，明確把名下房產和存款全數遺贈給姪子張先生，並指定由對方照料晚年。

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