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不算見義勇為？山東男當街毆打女兒 路人出手傷人被拘200天

中國新聞組╱北京19日電
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山東聊城男子劉某，因路過見朱某當街踢打未成年女兒上前制止，過程中兩次將朱某絆摔在...
山東聊城男子劉某，因路過見朱某當街踢打未成年女兒上前制止，過程中兩次將朱某絆摔在地致其輕傷二級。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

山東聊城男子劉某見朱某當街踢打未成年女兒上前制止，卻因致對方輕傷遭判故意傷害罪，案件重審並引發社會對見義勇為界線的討論。

山東聊城男子劉某，因路過見朱某當街踢打未成年女兒上前制止，過程中兩次將朱某絆摔在地致其輕傷二級，劉某因而遭刑事拘留並被依故意傷害罪判決免刑；劉某不服，堅稱自己是見義勇為上訴，經聊城中院裁定發回重審後，該案18日重新開庭。

開庭約一小時後，因劉某辯護律師殷清利提出朱某幹部身分疑慮，及申請被害人本人出庭等異議，法院宣布休庭延期審理。

中國新聞周刊報導，2024年5月26日深夜，監視器畫面顯示，朱某抵達現場後，當即連續踢踹因考試失利外出的女兒，其中一腳甚至踹中頭部。劉某與同伴路過上前質問，朱某隨即轉身與劉某同伴爆發言語衝突，朱某證詞稱，當時曾嗆「不要多管閒事，這是我家裡的事」。隨後，劉某將朱某絆摔在地致其三根肋骨骨折。劉某2025年3月遭逮捕，被羈押長達200多天，朱某更主張10萬元經濟賠償，並要求從重處罰。

2025年11月，東昌府區法院原審認為，朱某當時已停止打人，不符合正當防衛條件，劉某行為構成故意傷害罪；但考量劉某最初制止打人係弘揚正氣，犯罪情節輕微，判處免予刑事處罰並賠償1564元。劉某不服上訴後，聊城中院於今年5月以事實不清裁定發回重審。

此外，警方先前僅對朱某給予告誡，律師殷清利已提起行政訴訟，要求撤銷告誡並對朱某進行治安處罰，該案現已立案。

面對重審，劉某表示，經歷長時間訴訟及一審判決後，他原本經營的檯球廳已關門停業，生活陷入困境，但並不後悔當初出手制止。

朱某妻子紀某表示無法過多說明，並痛批「對方就是個無賴，本案的事實是清清楚楚的」。紀某先前曾表示，事發當晚曾向劉某二人擺手示意是家務事，但對方仍走上前。

此案在網路上引發熱議，網友紛紛留言表示「父親當街暴打女兒不算違法，路人見義勇為反而要坐牢」、「如果連制止家暴都要被判刑，以後誰還敢伸出援手」、「希望法院重審能給見義勇為者一個公道」。

精華 FAQ

  • 法院認為朱某當時已停止打人，劉某再以絆摔方式使其受傷，已不符合正當防衛要件，因此以故意傷害罪處理；但原審同時認定他初衷是制止暴力，故判免予刑事處罰。

  • 劉某不服原判提起上訴後，聊城中院認為部分事實尚未釐清，於今年5月裁定發回重審；重審開庭時，辯方又就朱某身分及被害人出庭等問題提出異議，法院因此延期審理。

  • 因為事件核心是父親當街毆打女兒，路人出手制止卻被刑事追責，讓不少人擔心未來若遇家暴或暴力事件，旁人是否還敢伸手相助，因此在網路上引發大量討論與同情。

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