全國首例 陝西男刺死強拆人員 法院認定正當防衛判無罪

陝西咸陽一起因反抗非法強拆釀1死的案件迎來判決結果。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 陝西咸陽法院認定張恆在非法強拆中為保護住宅與生命所作反擊屬正當防衛，宣告無罪並駁回賠償請求，引發社會對住宅安全與防衛界線的關注。

陝西咸陽一宗因反抗非法強拆造成一人死亡的案件，18日迎來判決結果。咸陽市秦都區人民法院認定，張恆面對持械人員強行破門、侵入住宅時採取反擊，屬於正當防衛，依法宣告無罪，同時駁回死者家屬提出的附帶民事賠償請求。這起歷經兩年多的案件，再度引發外界對住宅安全、非法強拆與正當防衛界線的討論。

事件發生於2023年4月1日清晨，地點在陝西西咸新區釣台街道辦資村；張恆與父親張三報因未能與徵收單位達成補償協議，成為村內最後未搬遷住戶。當時張家針對地方政府作出的交地決定，仍在依法提起行政訴訟，相關程序尚未結束。

當天清晨6時許，10多名強拆人員帶著重型機械到達張家，先切斷電源，接著破壞院門及房屋大門，並攜帶防暴盾、鋼叉、橡膠棍等裝備進入住宅。面對突如其來的破門行動，張恆父子先以滅火器反擊，張恆之後拿起自製長矛與進屋人員發生衝突。一名姓石的強拆人員胸腹部遭刺傷，最終因左肺及肺動脈破裂、失血性休克死亡，另有三人受傷。

案發後，張恆因涉嫌故意傷害被捕，羈押超過900天。檢方此前認為，他的反擊「明顯超過必要限度」，應承擔刑事責任。不過，法院在判決理由中強調，案發當時環境昏暗、事發突然且雙方人數與力量極度懸殊，絕不能以事後諸葛的冷靜視角，苛求防衛人在生死存亡的極度緊張狀態下，精準辨識對方工具的危害程度或完美控制防衛力道，張恆父子為保護生命與住宅安全所實施的反擊，完全符合正當防衛成立要件。

判決更沉痛宣示，住宅是公民個人安全與尊嚴的最後堡壘，法律絕不允許「誰死傷誰有理」的舊有思維存在。

判決結果曝光後，網友熱議「家門被砸了，到底能不能反抗？」有人留言，「誰都不想傷人，但有人拿著武器闖進家裡，怎麼可能還能冷靜判斷？」、「住宅是普通人最後的安全空間，非法強拆不能因為最後有人受傷，就顛倒是非。」也有人提醒，正當防衛並不等於可以無限制反擊，仍要依具體情況判斷是否存在正在進行的不法侵害。

隨著張恆無罪判決確定，這場持續兩年多的司法拉鋸告一段落。案件留下的核心訊息是，住宅安全與公民權利必須受到法律保障，而公權力的行使同樣不能跨越法律邊界。