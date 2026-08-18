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「3娃均非親生」開庭 女承認出軌 婆婆懇求留下1孩子遭拒

中國新聞組／北京18日電
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韋先生（化姓）結婚八年，才發現三個女兒都不是自己的骨肉。（取材自澎湃新聞）
韋先生（化姓）結婚八年，才發現三個女兒都不是自己的骨肉。（取材自澎湃新聞）

陝西一名韋先生（化姓）「結婚八年三個女兒均非親生」事件一度引發熱議，韋先生向妻子何女士（化姓）提起離婚訴訟，要求返還撫養費並賠償精神損害撫慰金共31.5萬元（人民幣，下同，約4.6萬美元）。該案件17日在陝西省漢中市南鄭區人民法院開庭審理，庭審後未當庭宣判。開庭前，韋先生的母親曾表示對一手帶大的孩子們有感情，希望能留下一個孩子撫養，但遭女方拒絕，讓她哽咽痛訴「真的好痛心」。

綜合澎湃新聞、大河報報導，庭審結束後，韋先生表示，何女士在庭上承認婚內出軌，但對三名孩子的生父身分沒有明確回應。何女士則主張，韋先生在婚姻存續期間已知道孩子並非親生，仍同意讓她生育，但韋先生稱妻子並未就此提供確鑿證據。

關於孩子撫養問題，韋先生母親17日上午透露自己一手帶大了三個孩子，情感上實在難以割捨。她表示，自己曾發語音給何女士，希望能留下一名孩子由自己撫養，但「她回答我的是她要帶走，三個孩子全部要帶走，一個不給我留，真的讓我好痛心」。在庭審中，韋先生也與何女士達成共識，三名孩子均由何女士撫養。

何女士在庭審中表示，考慮到韋先生母親撫養孩子的辛苦，願意支付精神損失費，每名孩子1萬元。對於其他賠償問題，雙方仍存在分歧。

韋先生代理律師、河南澤槿律師事務所律師付建表示，經過庭審，原、被告雙方對解除婚姻關係以及孩子撫養問題已形成共識，但對撫養費返還、精神損害賠償金及共同債務等問題仍有較大分歧。庭審期間，法院組織雙方進行質證，聽取雙方辯論及最後陳述後宣布休庭，擇日宣判。

韋先生目前仍堅持此前提出的訴求，包括解除婚姻關係、要求返還撫養費11.5萬元，以及索賠精神損害撫慰金20萬元，合計31.5萬元。

據此前報導，韋先生與何女士透過網路聊天相識，2018年奉子成婚，婚後生育三個女兒。2026年4月，韋先生看到有關「孩子非親生」的新聞後，自行委託進行親子鑑定，結果顯示三個女兒均非其親生。此後，他向法院提起離婚訴訟，提出返還撫養費及精神損害賠償等請求。

精華 FAQ

  • 他要求解除婚姻關係，並追討11.5萬元撫養費與20萬元精神損害撫慰金，合計31.5萬元；同時也就共同債務等問題主張自身權益。

  • 何女士在庭上承認婚內出軌，但對3名孩子的生父身分沒有明確說明。她另主張韋先生早已知情，仍同意讓她生育，但未提供確鑿證據。

  • 她表示自己一手帶大3個孩子，感情很深，希望能留下1名孩子由她撫養；但何女士堅持3個孩子全部帶走，最終法院審理時也形成由母親撫養的共識。

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