男當街暴打女兒 路人「見義勇為」打斷對方3肋骨 曝結果

監視器畫面顯示劉某將該中年男子放倒。（取材自看看新聞）

山東聊城男子劉某2024年5月目睹一名未成年女孩遭父親毆打，上前制止時致對方肋骨骨折，被以故意傷害罪判刑，雖一審判處免予刑事處罰，但需賠償朱某醫療費 1564元（人民幣，下同，約232美元）。劉某認為自己的行為屬於正當防衛和見義勇為，提起上訴，案件定於8月18日重審。庭審前劉某表示，自己不後悔當初出手制止，並希望法院重新查明事實、作出公正判決。

看看新聞報導，2024年5月26日深夜，劉某與朋友趙某途經聊城市一處小區外廣場時，看到一名中年男子朱某正在對一名未成年女孩拳打腳踢。女孩倒在地上，抱頭哭喊，朱某的妻子則在一旁冷眼旁觀。

劉某和趙某聽到女孩哭喊後上前勸阻，朱某的妻子曾以眼神和揮手示意兩人離開，並未說明自己是女孩的母親。面對仍在施暴的朱某，劉某上前試圖控制對方，衝突過程中兩次將朱某絆倒。隨後，朱某夫婦的朋友趕到現場，才告知劉某、趙某，朱某夫婦其實是女孩的父母。 監視器畫面顯示中年男子腳踹女孩。（取材自看看新聞）

事後法醫鑑定顯示，朱某右側三根肋骨骨折，傷情構成輕傷二級，公安機關隨後以涉嫌故意傷害罪對劉某立案偵查，檢察機關以故意傷害罪對劉某提起公訴。

2025年11月，聊城市東昌府區人民法院作出一審判決。法院認為，劉某最初制止朱某毆打女孩的行為「弘揚了社會正氣，值得倡導」，但在朱某停止毆打後，與劉某發生言語爭執，劉某仍連續將朱某絆倒並毆打，已超出正當防衛的限度，因此構成故意傷害罪。

法院綜合考量劉某主觀惡性較小、犯罪情節輕微，判處其犯故意傷害罪，免予刑事處罰，同時判令劉某賠償朱某醫療費1564元。

劉某不接受這個「有罪免罰」的判決，隨後提起上訴。他在接受媒體採訪時表示「我非常氣憤」，並強調自己的行為屬於正當防衛和見義勇為。

2026年5月，聊城市中級人民法院二審認為，原審判決認定事實不清，裁定撤銷一審判決，發回東昌府區人民法院重新審判，案件定於8月18日上午開庭重審。

劉某表示，經歷長時間訴訟及一審判決後，他原本經營的檯球廳已關門停業，生活陷入困境，但並不後悔當初出手制止。他說：「我身為一名黨員，我是很驕傲的，一名退役武裝警察、退役老兵，在人民群眾危難之時需要出手時我會及時出手，我的人生觀念中，沒有遇到危險可退的時候。」

談及即將開始的重審庭審，劉某表示：「我要個公道，我的錯就是我的錯，你們的錯就是你們的錯，我只要公道，我什麼都不在乎。」 劉某目擊家暴現場，認為自己出手制止的行為屬於見義勇為。（視頻截圖）