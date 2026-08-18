一句「爹們吃烤豬蹄」南京老闆被圍獵 千條差評逼停業

一句「爺們吃烤豬蹄了」竟引發一連串網路攻擊。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 南京烤豬蹄店因群組自動回覆「爹們，吃烤豬蹄了」引發性別歧視爭議。

南京烤豬蹄店因群組自動回覆「爹們，吃烤豬蹄了」引發性別歧視爭議。 重點二： 事件曝光後遭大量網暴、惡意差評與舉報，店主收到逾5000條辱罵私信。

事件曝光後遭大量網暴、惡意差評與舉報，店主收到逾5000條辱罵私信。 重點三：店主已報警並考慮提告，強調無歧視意圖且已將話術改為家人們。

南京一家烤豬蹄店日前因在粉絲群發送一句「爹們，吃烤豬蹄了」的自動回覆，引發性別歧視爭議，店主隨後遭逢嚴重網路暴力與惡意舉報，收到超過5000條辱罵私信與上千條惡意差評，導致店鋪被迫暫停營業。當事店主日前接受採訪時表示，目前已報案處理，並考慮採取法律訴訟程序維權。

南昌晚報報導，事件起因於8月7日，該店老闆在粉絲群發送「爹們，吃烤豬蹄了」的自動回覆訊息，一名顧客質疑該稱呼涉嫌性別歧視，質問「難道只有男的才可以吃嗎？」老闆認為對方係同行故意挑釁，隨即將該顧客移出群組。

隔日，該顧客將對話截圖公布至網路，引發大量網友湧入各平台對該店進行惡意攻擊、差評及舉報；更有網民稱菜品「有毒不能吃」，甚至在評價區自行新建該店根本不存在的菜品進行攻擊。

封面新聞報導，豬蹄店老闆公開解釋已將自動回覆修改為「家人們，吃豬蹄了」，強調絕無性別歧視之意，並坦言將顧客踢出群組的做法確實欠考慮。

報導指出，老闆透露曾私信該顧客，對方要求其公開道歉並承認存在性別歧視，但老闆因為無法認可該罪名而予以拒絕。針對店鋪面臨大量惡意檢舉與網暴而無法營業的狀況，老闆表示已報警處置，希望事件能儘快解決，未來會嘗試恢復正常經營。