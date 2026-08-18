順風車司機失聯2小時 17歲湖南女烈日下被鎖車內崩潰
AI重點
文章重點整理：
夏季高溫致使密閉車廂成為危險「烤箱」，湖南邵東服務區日前發生一起險情，一名來自貴陽的17歲女孩搭乘順風車時，因駕駛員離車後「失聯」，遭獨自滯留於烈日炙烤的緊閉車廂內近2小時。服務區工作人員接獲求助後，用7分鐘便尋獲正在休憩的司機並開門救出滿頭大汗的女孩，目前女孩已平復情緒並平安返回貴陽。
湖南日報報導，8月13日8時12分，一名來自貴陽的17歲女孩通過線下預約順風車，隨車駛入湖南省邵東服務區休整。
隨後，駕駛員獨自離車後竟「失聯」，女孩一人被滯留在緊閉車廂內。烈日炙烤，車內氣溫急劇攀升，女孩嘗試開門未果，情緒瀕臨崩潰，向家人發出求救信息。
10時13分，該服務區經理接到女孩家屬的緊急求助電話。工作人員火速抵達現場，隔著車窗大聲安撫女孩情緒，同時聯動高速交警核查車主信息，但駕駛員預留電話已停機，線索一度中斷。
工作人員立馬對服務區大廳、司機之家等區域展開地毯式搜尋。10時18分，搜尋組在司機之家找到正埋頭休息的車主；10時20分，車門被順利打開，被困女孩安全脫困——從接報到成功解救，全程僅用7分鐘。
女孩被扶出車廂時滿頭大汗，工作人員立即遞上礦泉水，並耐心進行心理疏導，幫其平復緊張情緒。待女孩狀態穩定，工作人員主動對接司機與家屬，協調後續返程方案，並跟蹤女孩換乘車輛動態，確保其平安抵達。目前，女孩已順利乘車返回貴陽。
女孩搭乘線下預約的順風車進入服務區休整後，駕駛員獨自離車並失聯，導致她被鎖在密閉車廂內，長時間受烈日曝曬而無法脫困。 工作人員先到現場安撫女孩，並聯動高速交警核查車主資訊；在電話停機後改以地毯式搜尋，於司機之家找到車主，隨即開門救人。 女孩被扶出時滿頭大汗，工作人員立即提供礦泉水並進行情緒疏導，之後協調司機與家屬安排返程，並追蹤換乘狀況，確認她已平安回到貴陽。
精華 FAQ
女孩搭乘線下預約的順風車進入服務區休整後，駕駛員獨自離車並失聯，導致她被鎖在密閉車廂內，長時間受烈日曝曬而無法脫困。
工作人員先到現場安撫女孩，並聯動高速交警核查車主資訊；在電話停機後改以地毯式搜尋，於司機之家找到車主，隨即開門救人。
女孩被扶出時滿頭大汗，工作人員立即提供礦泉水並進行情緒疏導，之後協調司機與家屬安排返程，並追蹤換乘狀況，確認她已平安回到貴陽。
上一則
一句「爹們吃烤豬蹄」南京老闆被圍獵 千條差評逼停業
下一則