北京地鐵一幕 女友連搧8巴掌 男子的臉又紅又腫沒還手

男子遭連續掌摑後臉頰明顯紅腫，但過程中並未立即出手還擊。（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北京十里河站口情侶衝突，女方連摑男友8個耳光。

北京十里河站口情侶衝突，女方連摑男友8個耳光。 重點二： 男方全程未還手，臉頰紅腫後才推開女方離去。

男方全程未還手，臉頰紅腫後才推開女方離去。 重點三：影片在多平台瘋傳，律師指女方疑涉侮辱與傷害。

北京地鐵站 口日前上演一幕火爆的情侶衝突場面，地點位於北京地鐵十里河站G出口，一對情侶疑因感情糾紛爆發激烈口角，女方情緒失控將男友逼至牆角，左右手開弓連摑男友8個耳光，男子臉頰當場紅腫，卻始終忍耐未還手，事件引發兩岸網友熱議與法律關注。

香港 01報導，這一段長約46秒的影片近日在Threads、X平台、YouTube及Facebook等各大社交平台瘋傳。影片顯示，當時長髮女生雙手叉腰、怒氣衝衝地將白衣男生逼到牆邊責罵，男生試圖反駁幾句後，女生隨即展開連環巴掌攻勢，手起手落毫不手軟。體型較為壯碩的男生全程默默承受未曾還手，直到被連摑8巴掌後才忍無可忍將女方推開欲離去；惟女生仍不罷休，衝上前一把抓住男生衣領將其扯回，場面極度難堪，吸引路過民眾側目。

影片曝光後引發網友炸鍋，大批網友批評女方情緒管理欠佳且當街動手極不尊重人，同時大讚男生展現極高涵養與素質，選擇克制不還手是「好男人」與「真愛」。但也有理性網友提醒，在未知衝突起因前不應武斷評斷，惟公共場合施暴絕不可接受。

對此，有律師指出，女方當街揮巴掌及拉扯之行為已涉嫌公然侮辱與傷害罪，提醒男女交往貴在互相尊重，暴力行為切莫合理化。

男子遭連續掌摑後臉頰明顯紅腫，但過程中並未立即出手還擊。（視頻截圖）

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