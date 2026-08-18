杭州又1起政商酒局醜聞 「拎壺衝」女職員遭性侵、脾臟破

杭州一名副區長和國企高管（左方2人）在酒局上性侵、嚴重傷害一名女員工（右），涉事國企趙姓高管傳出被免職。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 杭州再爆政商酒局醜聞，建發女員工在慶功宴與KTV疑遭強迫灌酒、猥褻與暴力傷害，涉事高管已被免職拘留，案件正由司法機關偵辦。

杭州日前爆發政商酒局嚴重傷害女性醜聞，且是數月內的第二起類似醜聞。招商蛇口與建發房產為慶賀耗資60億元標得濱江地塊，邀集分管城建的濱江區副區長郁廷棟赴宴；期間，建發女員工遭強迫大量灌酒，並於酒局及KTV場合遭郁廷棟與招商蛇口浙江公司總經理趙海峰強制猥褻、粗暴推搡，導致器官破裂受傷送醫。目前趙海峰已被免職並遭警方刑事拘留，郁廷棟簡歷亦自官網撤下，案件正由司法機關深度偵辦。

綜合媒體報導，這起震驚社會的案件發生於2026年7月，招商蛇口與建發房產於杭州來福士粵榕軒餐廳舉行「慶功宴」。受害李女為建發房產年輕員工，下班後在主管馬政綱連續催促下趕赴現場。李女到場後隨即被要求「拎壺衝」（勸酒術語），在短時間內被迫飲下逾半斤茅台酒，陷入嚴重醉態與意識模糊。

酒局過後，李女被帶往樓下商務KTV。據了解，郁廷棟與趙海峰伸出魔爪，進行猥褻與施壓。李女在激烈反抗過程中遭到粗暴推搡與暴力對待，甚至有消息指出她因此脾臟與腎臟因重擊破裂。事件爆發後，傳出趙海峰曾試圖以100萬元私下和解，但遭女方堅決拒絕。

知名資深媒體人發文痛批，這場「酒局獻祭」徹底揭開地產圈不可告人的潛規則。在當地「誰拿地、誰掌局」的運作邏輯下，掌控土地與審批要脈的官員擁有絕對主導權，職場女性往往不幸淪為政商利益鏈下的犧牲品。

隨著輿論沸騰，涉事單位處置動作頻頻。招商蛇口總部派員赴杭，免去趙海峰總經理職務；杭州警方接獲報案後迅速將趙嫌帶走，現已依涉嫌強制猥褻與故意傷害罪名依法刑事拘留。政界方面，濱江區政府官網已悄然撤下郁廷棟的個人簡歷。受害者家屬受訪時則低調指出，全案已進入司法程序，基於隱私維護全力配合調查。

值得注意的是，這已是杭州數月內發生的第二起官員酒局侵犯女性醜聞。今年5月底，浙江省委金融辦副主任鄧富國亦曾於宴席後性侵 同行女官員。短短數月內「政商酒局醜聞」接連上演，不僅引發大眾對職場霸凌與強制酒桌文化的強烈撻伐，更讓標榜高效治理的政務形象面臨嚴峻考驗。