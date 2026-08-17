結婚8年3娃都非親生 陝西男：網聊認識、交往月餘她懷孕
陝西一名韋姓男子（化姓）的「結婚八年三個女兒均非親生」事件一度引發熱議，韋男的離婚案17日開庭。在開庭前，韋男受訪回顧和妻子侯姓女子從相識到結婚的過程，他2017年先在網路上聊了一個月，後來見面往來兩個月後開始交往，在一起一個多月後，侯女就表示自己懷孕了。結果他卻在今年發現，兩人養育的三個孩子都不是他的孩子。
綜合深圳廣電第一現場、揚子晚報、百姓關注報導，備受關注的這起離婚案17日下午在陝西省漢中市南鄭區人民法院開庭。韋姓男子今年6月提起離婚訴訟，並提出相關賠償要求。
韋男表示，他與侯女2017年下半年透過網路認識，先聊天約1個月，見面往來約2個月後交往。2018年3月結婚，婚前侯女曾告知懷孕。2018年9月，兩人的大女兒出生。2025年7月，侯女再生下一對雙胞胎女兒，3名孩子先後出生。
不過，2024年7月，韋男從妻子手機及其他線索發現異常，包括妻子曾拔掉家中監視器及行車記錄儀電源線，並發現她與其他男子聊天，以及前往酒店的打車紀錄。韋男表示，當時即懷疑妻子出軌，但為了給孩子一個完整家庭，仍試圖修復婚姻。
2025年妻子生下雙胞胎後，韋男雖曾懷疑孩子可能並非親生，但最終選擇相信妻子。今年4月，夫妻再次發生爭吵，妻子提出搬出去及離婚。韋男因看到相關新聞而想到自己的情況，遂進行親子鑑定，結果顯示3名女兒均非其生物學子女。
韋男表示，得知結果後曾與妻子及疑似第三者當面對質。他說，妻子得知事情曝光後曾砸壞家中電視及電腦，雙方關係進一步惡化。韋男也透露，年幼的女兒曾帶他找到疑似第三者的工作地點。
對於3名女兒均非親生，韋男表示自己在此次離婚案中沒有主張撫養權。他說，3個女兒過去主要由母親照顧，大女兒曾由祖母帶到4歲，雙胞胎出生後也由祖母照顧。得知3名孩子都不是親生後，他的母親受到很大打擊。
韋男形容得知真相時「沒有痛苦、沒有悲傷，整個人什麼都沒有了」。他表示，自己曾在廣場陪8歲的大女兒放風箏、玩遊戲，並幾度哽咽。
在賠償方面，韋男主張侯女退賠共31萬元人民幣，包括2018年結婚時支付的10萬元彩禮、8年來因撫養非親生子女產生的相關費用，以及20萬元精神損害及誤工損失賠償。
韋男提供的司法鑑定材料顯示，根據DNA分析結果，可以排除其為3名女兒的生物學父親。韋男表示，司法鑑定結果與此前自行進行的親子鑑定一致。
對於婚姻狀況，侯女此前接受媒體採訪時表示，自己在婚姻中「過得很辛苦」，2024年曾提出離婚但未成功，因此選擇出軌。她稱第二次懷孕時一度想墮胎，但丈夫阻止，後來將雙胞胎視為修復夫妻關係的情感連結，並一直認為雙胞胎是丈夫親生。她表示，目前離婚訴訟即將開庭，希望與丈夫「一刀兩斷」。
至於3名女兒的生父是否為同一人，韋男表示目前並不清楚。17日開庭後，案件後續進展仍有待法院審理。
他在2024年7月從妻子手機、監視器與行車記錄儀線索察覺異常，後來又看到聊天與酒店打車紀錄，於是進行親子鑑定，結果證實3名女兒都非其生物學子女。 案件已於17日下午在陝西省漢中市南鄭區人民法院開庭。韋男提出離婚並要求賠償31萬元，包含彩禮、撫養支出與精神損失；女方則希望盡快離婚、與男方一刀兩斷。 她受訪時表示自己在婚姻中過得很辛苦，曾在2024年提出離婚未果，因此選擇出軌；她也說第二次懷孕時曾想墮胎，後來把雙胞胎視為修復關係的連結。
精華 FAQ
他在2024年7月從妻子手機、監視器與行車記錄儀線索察覺異常，後來又看到聊天與酒店打車紀錄，於是進行親子鑑定，結果證實3名女兒都非其生物學子女。
案件已於17日下午在陝西省漢中市南鄭區人民法院開庭。韋男提出離婚並要求賠償31萬元，包含彩禮、撫養支出與精神損失；女方則希望盡快離婚、與男方一刀兩斷。
她受訪時表示自己在婚姻中過得很辛苦，曾在2024年提出離婚未果，因此選擇出軌；她也說第二次懷孕時曾想墮胎，後來把雙胞胎視為修復關係的連結。
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