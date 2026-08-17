我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爆料趙建銘與許芊芊遊義10天 陳幸妤：我等了20年…我也很想去啊

台經濟成長率創39年新高 賴清德：明年普發現金1萬元

廣東20歲男大生登山失聯92天 穿雨衣坐路邊成最後畫面

中國新聞組／北京17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
監控拍到李澤鋒的畫面。(取材自紅星新聞)
監控拍到李澤鋒的畫面。(取材自紅星新聞)

中國廣東一名大學生李澤鋒今年5月在攀登龍斗峰時失聯，失蹤至今三個仍找不到人。李澤鋒的父母懸賞3萬元人民幣（約4460美元），希望有人能幫忙找到兒子。有山友表示曾遇到李澤鋒，當時他身穿紫色雨衣、背著黑色雙肩包，獨自坐在山路邊休息，這是目前已知關於他的最後影像。

紅星新聞報導，20歲的李澤鋒於5月16日在廣東韶關市始興縣攀登龍斗峰時失聯，截至8月16日已92天。當地公安、消防、應急、林業等部門及專業救援力量持續展開搜救，但至今仍未找到他的下落。

李澤鋒是廣東一所職業技術學院大一學生，原定今年秋季升讀大二。5月15日下午1時37分，他獨自離開學校搭乘火車前往韶關。為節省住宿費，他當晚沒有入住酒店，而是在龍斗峰附近一家小賣部外搭帳篷過夜。

驢友拍攝的龍鬥峰。(取材自紅星新聞)
驢友拍攝的龍鬥峰。(取材自紅星新聞)

小賣部老闆陳先生回憶，當晚8時許，李澤鋒搭乘摩托車抵達小賣部，購買一桶泡麵並停留約1小時。他表示自己帶了帳篷，準備到附近候車亭過夜，期間還曾提到隔天可能有朋友前來。警方之後在龍斗峰登山入口附近發現他的露營帳篷。

5月16日凌晨4時許，李澤鋒從龍斗峰山腳開始登山。當天中午12時38分左右，一名登山者在龍尾至龍中路段遇到他並拍下照片。照片中的李澤鋒身穿紫色雨衣、背著黑色雙肩包，獨自坐在山路旁休息，此後便沒有已知影像或消息。

登山者曾拍到李澤鋒坐在龍鬥峰山路邊。(取材自紅星新聞)
登山者曾拍到李澤鋒坐在龍鬥峰山路邊。(取材自紅星新聞)

李澤鋒登山期間，當地正遭遇強降雨。5月18日晚間，學校聯繫家屬表示無法聯絡上他，父母才發現異常並報警。當地多部門隨即展開搜尋，並出動無人機、警犬等設備與力量，在龍斗峰及周邊持續排查。

李澤鋒母親莊女士表示，夫妻倆三個月來持續在山區尋找兒子，幾乎走遍所有可以進入的區域。近期有網友提供線索，稱在樂昌看到疑似李澤鋒的男子，夫妻倆立即趕往當地並調閱監視器，但因畫面模糊，最終無法確認身分。

莊女士表示，目前夫妻倆懸賞3萬元人民幣，希望社會各界提供有效線索，確認找到兒子後將支付酬金。她也希望有專業救援隊協助排查懸崖及深溝等區域。

龍斗峰位於韶關市始興縣與曲江區交界，山脊狹窄、地勢險峻，有「廣東K2」、「廣東小華山」之稱。始興縣隘子鎮政府2025年9月曾發布通告指出，龍斗峰及周邊有大量未開發區域，部分地區偏僻、沒有交通及通訊設施，且缺乏專業登山道路和安全設施，曾發生登山者體力不支受困甚至發生意外。

8月16日，莊女士夫妻再次前往派出所，獲告知近期仍持續在龍斗峰周邊排查並詢問村民及登山客，但截至目前仍沒有新消息。當地官方人士此前也表示，搜救工作仍在進行。

精華 FAQ

  • 李澤鋒於5月16日在廣東韶關市始興縣攀登龍斗峰時失聯，截至8月16日已92天。警方、消防、應急與林業等單位及專業救援力量，仍持續在山區搜尋他的下落。

  • 最後影像出現在5月16日中午12時38分左右，一名登山者在龍尾至龍中路段拍到他。畫面中他穿紫色雨衣、背黑色雙肩包，獨自坐在山路邊休息，之後再無消息。

  • 李澤鋒父母懸賞3萬元人民幣徵求有效線索，並多次親赴山區尋找。當地也持續動員警方、消防、無人機、警犬與村民排查，並針對懸崖、深溝等高風險區域反覆搜尋。

上一則

赴香港升學趨低齡化 宿舍一位難求 私營公寓消防、照顧待改善

下一則

浙江準大學生暑假跑外賣 3天倒虧700元…領悟1件事

延伸閱讀

河南22歲女獨闖南太行山 失聯14天後被發現命喪懸崖

河南22歲女獨闖南太行山 失聯14天後被發現命喪懸崖
貴州少年強抱女友跳河 卻自己游上岸 母尋女17年才知悲劇

貴州少年強抱女友跳河 卻自己游上岸 母尋女17年才知悲劇
山裡喊名字不能應答？ 北京老人迷信 錯過救援受困30小時

山裡喊名字不能應答？ 北京老人迷信 錯過救援受困30小時
摩友邀「崩一下」 19歲男大生深夜溜出校 8分鐘後人沒了

摩友邀「崩一下」 19歲男大生深夜溜出校 8分鐘後人沒了

熱門新聞

視頻中，大爺向同村村民抱怨升學宴冷清，沒收到預期300人的份子錢。（視頻截圖）

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

2026-08-13 06:30
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
寧博宇透露，打算先回老家休息一陣子，幫忙賣玉米。(網頁截圖)

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

2026-08-14 21:33
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 （中新社）

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

2026-08-10 14:27
DeepSeek創辦人梁文鋒。(微博)

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

2026-08-11 20:57
相聲演員郭德綱（右）2024年和于謙在英國倫敦演出。（新華社）

改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

2026-08-15 10:41

超人氣

更多 >
行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟
5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝

5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝
台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕

台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕
似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」

似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」
不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤