廣東20歲男大生登山失聯92天 穿雨衣坐路邊成最後畫面

監控拍到李澤鋒的畫面。(取材自紅星新聞)

中國廣東一名大學生李澤鋒今年5月在攀登龍斗峰時失聯，失蹤至今三個仍找不到人。李澤鋒的父母懸賞3萬元人民幣（約4460美元），希望有人能幫忙找到兒子。有山友表示曾遇到李澤鋒，當時他身穿紫色雨衣、背著黑色雙肩包，獨自坐在山路邊休息，這是目前已知關於他的最後影像。

紅星新聞報導，20歲的李澤鋒於5月16日在廣東韶關市始興縣攀登龍斗峰時失聯，截至8月16日已92天。當地公安、消防、應急、林業等部門及專業救援力量持續展開搜救，但至今仍未找到他的下落。

李澤鋒是廣東一所職業技術學院大一學生，原定今年秋季升讀大二。5月15日下午1時37分，他獨自離開學校搭乘火車前往韶關。為節省住宿費，他當晚沒有入住酒店，而是在龍斗峰附近一家小賣部外搭帳篷過夜。

驢友拍攝的龍鬥峰。(取材自紅星新聞)

小賣部老闆陳先生回憶，當晚8時許，李澤鋒搭乘摩托車抵達小賣部，購買一桶泡麵並停留約1小時。他表示自己帶了帳篷，準備到附近候車亭過夜，期間還曾提到隔天可能有朋友前來。警方之後在龍斗峰登山入口附近發現他的露營帳篷。

5月16日凌晨4時許，李澤鋒從龍斗峰山腳開始登山。當天中午12時38分左右，一名登山者在龍尾至龍中路段遇到他並拍下照片。照片中的李澤鋒身穿紫色雨衣、背著黑色雙肩包，獨自坐在山路旁休息，此後便沒有已知影像或消息。

登山者曾拍到李澤鋒坐在龍鬥峰山路邊。(取材自紅星新聞)

李澤鋒登山期間，當地正遭遇強降雨。5月18日晚間，學校聯繫家屬表示無法聯絡上他，父母才發現異常並報警。當地多部門隨即展開搜尋，並出動無人機、警犬等設備與力量，在龍斗峰及周邊持續排查。

李澤鋒母親莊女士表示，夫妻倆三個月來持續在山區尋找兒子，幾乎走遍所有可以進入的區域。近期有網友提供線索，稱在樂昌看到疑似李澤鋒的男子，夫妻倆立即趕往當地並調閱監視器，但因畫面模糊，最終無法確認身分。

莊女士表示，目前夫妻倆懸賞3萬元人民幣，希望社會各界提供有效線索，確認找到兒子後將支付酬金。她也希望有專業救援隊協助排查懸崖及深溝等區域。

龍斗峰位於韶關市始興縣與曲江區交界，山脊狹窄、地勢險峻，有「廣東K2」、「廣東小華山」之稱。始興縣隘子鎮政府2025年9月曾發布通告指出，龍斗峰及周邊有大量未開發區域，部分地區偏僻、沒有交通及通訊設施，且缺乏專業登山道路和安全設施，曾發生登山者體力不支受困甚至發生意外。

8月16日，莊女士夫妻再次前往派出所，獲告知近期仍持續在龍斗峰周邊排查並詢問村民及登山客，但截至目前仍沒有新消息。當地官方人士此前也表示，搜救工作仍在進行。