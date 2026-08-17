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傳銷頭目出獄化身國學大師 號稱改造青少年 竟打瘋女學生

中國新聞組／北京17日電
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賴澤平授課現場。（取材自微博）
賴澤平授課現場。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：浙江新昌如是書院涉毆打學員、限制自由遭查封。
  • 重點二：創辦人賴澤平曾是傳銷頭目，出獄後改稱國學大師。
  • 重點三：學員爆料多起體罰虐待，甚至有人被打到精神失常。

中國近來常有家長將不受管教的孩子送往培訓學校「改造」，卻屢屢傳出管教不當事件。近日，浙江新昌「如是書院」被踢爆對學生毆打、限制人身自由等行為，更傳出有女孩被「打瘋」、大小便失禁。創辦人賴澤平等三人涉嫌虐待學員已被刑拘。

新昌縣聯合調查組發布通報，稱「如是書院」未依法辦理登記備案，創辦人賴某明（化名如平）及主要負責學堂的程某、謝某宇三人，涉嫌虐待被看護人罪，已被公安機關刑事拘留。令人傻眼的是，賴某明被揭露曾是傳銷頭目，出獄後竟搖身一變成為「傳統國學大師」、「家庭教育導師」。

綜合新京報、南方都市報等媒體報導，化名「如平」的賴某明本名為賴澤平，他曾在廣東珠海、廣西北海從事非法傳銷，涉案金額超過千萬元，2002年因犯非法經營罪，被判處有期徒刑兩年，並處罰金50萬元（人民幣，約7.4萬美元）。出獄後，他以「如平老師」身分活動，自稱「國學大師」、「家庭教育導師」，在浙江新昌創辦「如是書院」，並到多個城市巡迴授課。

「如是書院」以國學、禮儀等名義開設長期班、短期班及講座，另設「木鐸學堂」，招收厭學、抑鬱、沉迷網路等被稱為「問題青少年」的學員，進行封閉式培訓。聯合調查組初步核查，書院自創辦以來接收學員超過2000人次，學員來自多個省份。目前書院已被依法關停，在訓學員全部返回。

報導指出，曾在木鐸學堂接受一年封閉管教的小尤（化名）稱，她最初因抑鬱傾向休學，父母經人推薦將她送往書院。她曾看到一名20多歲男子因試圖離開課堂，被賴澤平當眾毆打近1小時。據她回憶，賴澤平打男子的背部、頭部，還說：「你有什麼理由抑鬱？」「你媽媽給我交錢了，你不該聽你媽媽的嗎？」最後要求男子向父母下跪，而在座的200多名學員無人起身制止，甚至還有人鼓掌叫好。

小尤表示，學堂每天多次敲磬，學員必須立即集合，否則可能遭戒尺打手、抱頭蹲起或平板支撐等處罰。程某、謝某宇也被指曾掌摑、踹打學員，處罰理由包括「不尊重老師」、「表情不對」等。若有人試圖逃跑，其他學員甚至可能被一併取消用餐。

受訪學員還提到一名22歲徐姓女子。據了解，徐女因抑鬱症於2025年被送入學堂，期間曾遭毆打。另一名受害者小林（化名）稱，徐女曾用打火機燒自己的手腕，書院未及時將她送醫，還把她帶到沒有監控的地方毆打，打到「身上都是黑紫色的」。學員表示，徐女「瘋了」以後，出現大小便失禁，需要穿尿布，由其他女學員輪流照顧；後來徐女在2025年8月被救護車送往醫院，生死不明。

目前「如是書院」已關停，據了解，調查過程中，公安機關還發現了其他違法犯罪線索，相關案件正在進一步偵辦中。

如是學院授課現場。（取材自微博）
如是學院授課現場。（取材自微博）

圖中站著的成年男子是程淼。（取材自南方都市報）
圖中站著的成年男子是程淼。（取材自南方都市報）

精華 FAQ

  • 調查指出，書院疑涉毆打學員、限制人身自由與封閉式管教，還有戒尺處罰、集體懲罰等情況，部分學員甚至反映遭到持續虐待。

  • 賴澤平曾在廣東珠海、廣西北海從事非法傳銷，涉案金額超過千萬元，2002年因非法經營罪入獄2年，出獄後才改以「國學大師」身分活動。

  • 新昌縣聯合調查組已通報，賴澤平及2名主要負責人因涉嫌虐待被看護人罪遭刑拘，書院也已依法關停，所有在訓學員都已返回。

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