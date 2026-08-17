如是書院背後營銷／洗腦家長 「打才能教育好孩子」

賴澤平在接受跪拜。（取材自瀟湘晨報）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 如是書院疑以公開斥責與毆打，擊潰家長防線並推銷權威解方。

如是書院疑以公開斥責與毆打，擊潰家長防線並推銷權威解方。 重點二： 透過封閉管教、家長群與老帶新，營造孩子變好與群體認可假象。

透過封閉管教、家長群與老帶新，營造孩子變好與群體認可假象。 重點三：賴澤平淡化傳銷服刑過往，包裝成國學導師，導致部分家長接受暴力教育。

「如是書院」爆出毆打學員爭議，該書院「洗腦」家長的話術及手法也逐一曝光。據了解，賴澤平會讓家長、孩子上台講述困境，再當眾斥責甚至打人，待對方心理防線被擊垮後，再提出自己能解決問題。他還會將自己打人的行為美化成「揍你都是為你好」、「你碰見了世間少見的傳統好老師」；再藉由書院建立的家長群分享「好消息」，營造出群體認可假象。

綜合南方都市報等媒體報導，父母花高價把孩子送進如是書院，都是出於對賴澤平的信服。

小林的母親就是從網路看到書院宣傳，當時女兒停學在家、晝夜顛倒。她起初有所戒心，但到新昌聽課後，看到一些學員「狀態很好」、待人有禮，課間又有其他家長勸她相信書院，最終決定將女兒留下。然而，這些「狀態很好」的孩子可能只是被迫表現順從，因為學堂實施封閉管教，學員若表現不佳便可能受到懲罰。

賴澤平另一個手法，是將家長原本的焦慮轉化為自責。小尤說，賴澤平通常先讓家長、孩子上台講述困境，再當眾斥責甚至打人，待對方心理防線被擊垮後，再提出自己能解決問題：「你信不信我能讓你全家幸福？我能把你孩子治好？」原本尋求幫助的家長，在這種情境下容易將他視為能「治好」孩子的人。

書院還透過家長之間的相互影響建立信任。小曼說，書院有「老帶新」，一些信服賴澤平的老學員會鼓動新人加入；課程及家長群則不斷分享孩子「變好」的案例，強化正面印象。

賴澤平的個人經歷也被重新包裝。曾送孩子進書院的一名家長說，賴澤平在講課時淡化自己曾因非法傳銷獲罪、服刑的過往，稱自己是替人頂罪，並強調服刑期間表現良好。對部分追隨者而言，他反而被塑造成「經歷磨難仍能站起來」的人。

在此基礎上，賴澤平以「國學大師」、「家庭教育導師」的身分進一步強化其權威，當這套權威逐漸建立後，部分家長甚至接受暴力管教。多名學員表示，曾聽家長說「如平兩巴掌就把孩子打醒了」、「只有挨打，才能教育好孩子」。

如是書院暴力管教孩子，已被關停。（取材自微博）

賴澤平授課現場。（取材自九派新聞）