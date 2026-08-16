中首例千億騙局 百萬人血本無歸 主犯卻每天給情婦2萬元

AI摘要 文章摘要整理： 錢寶網以40%至60%高息回報吸金，造成逾100萬人血本無歸；主犯張小雷則借此過奢華生活，最終因資金鏈斷裂與詐騙前科曝光而落網。

中國首例涉及千億人民幣(約148萬美元)量級的互聯網金融非法集資騙局，是指轟動全中國的「錢寶網」特大非法集資案。當時超過100萬人血本無歸，受害者遍布全中國。當無數家庭的血汗錢打了水漂，主犯、「錢寶網」創辦人張小雷卻用這筆錢過著每天給情婦2萬元零花錢、前後支付超過4000萬元的奢靡生活。一個看似簡單的套路，如何捲走千億元資金？這個曾經的階下囚，又是如何讓上百萬人心甘情願地把錢交給他？

「飯點資訊」報導，這起案件，當年這起非法集資案，數字背後是上百萬個被洗劫一空的家庭和他們破碎的財務夢想。

張小雷2012年推出「錢寶網」，以高額回報吸引民眾投入資金。用戶註冊後繳納「保證金」，再到「任務大廳」完成觀看廣告、填寫問卷、玩遊戲等任務，平台則按照保證金數額提供高額回報，宣稱年化收益率可達40%至60%，高峰時期甚至更高。

起初，部分用戶抱著試試看的心態投入小額資金，而錢寶網一度按承諾支付利息，提現也能快速到帳。嘗到甜頭的用戶進一步向親友、同事及鄰居推廣，形成口碑效應，吸引更多資金進入平台。

隨著資金規模不斷擴大，張小雷過上奢靡生活。案件披露的信息顯示，他購置私人飛機，在全球各地置產，並長期包養多名情人。其中一名黃姓女子曾在南京讀大學，張小雷每天固定給她2萬元零花錢，前後支付超過4000萬元。

警方調查後發現，這名黃姓女子實為錢寶公司股東，所謂「分手費」被指是張小雷用於轉移和洗白資產的方式。

錢寶網的運作依賴持續的新資金注入。到了2017年，新用戶投入資金增長放緩，逐漸難以覆蓋支付給老用戶的高額利息。同時，張小雷早年因詐騙坐牢的經歷也被網友翻出。

張小雷早在2003年便曾涉及詐騙。他成立「泛美亞」公司，以選拔中國足球小將、送往南美俱樂部培養為名，從50多個家庭收取超過1000萬元，但孩子被送往智利後生活窘迫，所收資金也被揮霍，張小雷最終因詐騙罪入獄。

出獄後，他重新包裝形象，透過出書、演講等方式塑造成功企業家形象，之後推出錢寶網。其模式利用高額回報吸引投資者，並透過早期兌現承諾建立信任，最終形成龐大的資金規模。

報導說，錢寶網的模式，核心邏輯非常簡單，甚至可以說是粗糙，但它為什麼能成功騙到這麼多人，捲走這麼多錢？因為它精準地擊中了人性中最脆弱，也最普遍的一個弱點：貪婪。而張小雷最終落得階下囚。