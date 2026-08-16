2天前5分險勝 如今沒「愛國哨」 中男籃被同一隊按地摩擦

沒了「主場哨」保護，中國男籃全面露怯了？(取材自上觀新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 中國男籃在佛山熱身賽先靠較有利判罰險勝烏拉圭，兩天後裁判尺度回歸國際標準便以72比91慘敗，暴露對抗、失誤與基本功問題。

沒了「主場哨」保護，中國男籃全面露怯了？兩天前還在廣東佛山主場靠著「愛國哨」五分險勝，轉眼間就在同一片場地被同一支球隊按在地上摩擦。72比91，14日晚中國男籃19分慘敗給烏拉圭隊—對手不是世界冠軍，只是世界排名第42位的球隊。

上觀新聞報導，從83比78到72比91，短短48小時，中國男籃在佛山熱身賽上經歷一場從「險勝」到「慘敗」的過山車。首場比賽，中國隊獲得27次罰球，烏拉圭隊僅有13次；烏拉圭隊被吹罰29次犯規，中國隊只有16次，大量身體對抗的判罰引發球迷討論，「愛國哨」一度登上熱搜。

僅僅兩天後，裁判調整判罰尺度，對標世預賽國際吹罰標準，中國隊失去主場判罰優勢後，局勢迅速反轉。中國隊雖缺少胡金秋、胡明軒兩名主力，但潰敗也暴露出球隊面對高強度、無優待對抗時的問題。

第二節中國隊一度取得7分領先，隨後被烏拉圭打出23比1攻勢，其中上半場結束前遭遇10比0，下半場開局又被打出13比0，全隊長達7分鐘沒有運動戰進球。末節中國隊再被對手打出14比1，最多落後28分，最終以72比91吞下19分慘敗。

據報導，技術統計顯示，中國隊全場僅15次助攻，卻有18次失誤；烏拉圭則有21次助攻、12次失誤。面對對手持續貼身逼搶，中國隊後衛線頻繁出現持球停滯、閱讀防守及尋找出球路線能力不足等問題，傳導球多次被切斷，團隊戰術難以運轉，進攻只能依賴個人單打。

基本功同樣暴露短板。中國隊全場22次罰球僅命中12球，命中率54.5%，僅罰球一項就丟掉10分。核心球員也集體低迷，趙繼偉2投0中僅得2分；賀希寧6投1中得3分；廖三寧10投3中得6分。趙嘉義11投5中拿下全隊最高17分，並命中4記三分球，但仍無法改變戰局。

報導指出，這場失利，撕掉了「愛國哨」的遮羞布。中國隊主教練郭士強之所以選擇烏拉圭隊當熱身對手，正是看中對方球風硬朗、對抗凶悍、擅長全場逼搶，這與世預賽對手卡塔爾隊、黎巴嫩隊風格相似。19分的慘敗固然刺痛，但至少真實。世預賽客場作戰時，不會有主場裁判的偏袒，屆時沒有罰球紅利作為緩衝，如今暴露的所有問題都會被無限放大。