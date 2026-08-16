WTT賽事／國乒男單又全軍覆沒、無緣8強 中媒：怎麼了？

WTT歐洲大滿貫賽瑞典站，男單八分之一決賽中，中國選手周啟豪出局，無緣八強。圖為周啟豪13日在十六分之一決賽畫面。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： WTT瑞典站國乒男單6人出戰全軍覆沒，連3站高級別賽事無人晉級八強，外界質疑聲再起；相較之下，女單與混雙則維持穩定戰績。

世界乒乓球職業大聯盟 （WTT）歐洲大滿貫賽瑞典 站15日凌晨，結束了正賽第五個比賽日的爭奪。男單八分之一決賽中，中國選手周啟豪經歷五局苦戰，最終以2比3不敵日本選手松島輝空，無緣八強。隨著這場失利，國乒男單本次征程也畫上了句號，六人出戰無一人晉級。中媒指出，WTT瑞典站男單又無緣八強，國乒怎麼了？

綜合北青體育、齊魯晚報、觀察者網報導，在周啟豪與松島輝空交手之前，已有五名中國男單選手提前止步，其中林詩棟、向鵬、溫瑞博、陳俊菘均在外戰中落敗。

這已是繼美國大滿貫、橫濱冠軍賽之後，國乒男單連續第三站WTT高級別賽事無人晉級八強。美國大滿貫七人參賽，全員止步16強；橫濱冠軍賽四人出戰，同樣無人晉級八強。橫濱之戰後，前國乒男隊教練劉國正甚至用「窩囊」一詞評價國乒男單表現。

若再算上薩格勒布常規賽、盧布爾雅那球星賽，國乒男單已連續五站WTT賽事未能斬獲冠軍。新生代梯隊競爭力不足、關鍵分心態不穩、外戰抗壓能力薄弱等問題也被暴露。

國乒女單則繼續穩定發揮。王藝迪3比1逆轉日本選手大藤沙月，石洵瑤3比1戰勝日本選手木原美悠，蒯曼直落3局戰勝德國選手尼娜·米特蘭姆，王曼昱3比0戰勝隊友覃予萱，陳熠3比1淘汰德國選手安妮特·考夫蔓，五名中國選手會師八強。14日晚的混雙決賽中，林詩棟／蒯曼以3比1戰勝中國香港組合黃鎮廷／杜凱琴，奪得冠軍。

賽後，知名解說員韓喬生在社交媒體發文：「WTT橫濱冠軍賽收官，張本智和、張本美和兄妹，直接把男女單打冠軍全部拿下。張本美和一路連贏咱們三位國乒隊員，決賽4‑2戰勝陳幸同拿女單冠軍；張本智和4‑1擊敗吳晙誠衛冕男單冠軍。」

「這一站國乒沒有拿到金牌，只收穫一枚女單亞軍。外協年輕選手進步飛快，確實要正視差距，好好復盤，後面繼續加油。」韓喬生表示。

8月13日，周啟豪在比賽中發球。(新華社)