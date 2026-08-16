觀眾看本土動畫電影「牛來」：難評價…3分鐘沒緩過來

每一幀都讓人發笑。（取材自澎湃新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 國產動畫電影《牛來》因品質爭議與海報落差引發熱議，觀眾笑稱震撼到難以評價，影院也順勢加場，形成反向出圈現象。

今年暑期檔中國國產動畫電影「牛來」，被酸「爛到極致」反而出圈吸引大批觀眾。有觀影民眾表示，「很難評價，每一秒都在給我震撼」；也有網友表示，看完後，坐了三分鐘沒緩過來。

綜合極目新聞、九派新聞報導，對「牛來」引發熱議，不少影迷吐槽該電影「建模粗糙」、「畫面全程崩壞」，從電影海報來看，這看似一部畫風細膩的治癒系水墨動畫片，但實際上，電影畫面和海報風格並不相符，有網友直呼「詐騙」。

不過，巨大的反差也激起了部分網友的獵奇心理，多家影院順勢反向加場，排片量不降反升。

武漢 市民周先生15日抱著獵奇心態觀看了影片。他表示，影片的劇情為主角牛來剛出生的時候做了個夢，在夢裡他度過一生並得到成長，醒來後就變勇敢了。

周先生還說，他觀看的是小場，廳裡滿座，票價18元，整個觀影過程中大家都在笑。對於這部電影，周先生表示很難評價，「每一秒都在給我震撼，我們這場來的都是年輕人，當樂子看獵奇還挺特別，但不建議別人看。」

據報導，一觀眾表示，因為好奇半夜買的票，「這麼超前藝術，我得來欣賞一下」。他抽象地回應了「牛來」的觀後感：「看完之後，我坐那坐了三分鐘沒緩過來勁，大腦一片空白。這建模是2026年的技術嗎？AI都寫不出這麼離譜的劇情，包括它的字幕還有錯別字。」他稱，不會二刷，「折磨一次就夠了」。

電影「牛來」海報。(取材自快科技)