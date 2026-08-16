觀眾看本土動畫電影「牛來」：難評價…3分鐘沒緩過來
國產動畫電影《牛來》因品質爭議與海報落差引發熱議，觀眾笑稱震撼到難以評價，影院也順勢加場，形成反向出圈現象。
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國產動畫電影《牛來》因品質爭議與海報落差引發熱議，觀眾笑稱震撼到難以評價，影院也順勢加場，形成反向出圈現象。
今年暑期檔中國國產動畫電影「牛來」，被酸「爛到極致」反而出圈吸引大批觀眾。有觀影民眾表示，「很難評價，每一秒都在給我震撼」；也有網友表示，看完後，坐了三分鐘沒緩過來。
綜合極目新聞、九派新聞報導，對「牛來」引發熱議，不少影迷吐槽該電影「建模粗糙」、「畫面全程崩壞」，從電影海報來看，這看似一部畫風細膩的治癒系水墨動畫片，但實際上，電影畫面和海報風格並不相符，有網友直呼「詐騙」。
不過，巨大的反差也激起了部分網友的獵奇心理，多家影院順勢反向加場，排片量不降反升。
武漢市民周先生15日抱著獵奇心態觀看了影片。他表示，影片的劇情為主角牛來剛出生的時候做了個夢，在夢裡他度過一生並得到成長，醒來後就變勇敢了。
周先生還說，他觀看的是小場，廳裡滿座，票價18元，整個觀影過程中大家都在笑。對於這部電影，周先生表示很難評價，「每一秒都在給我震撼，我們這場來的都是年輕人，當樂子看獵奇還挺特別，但不建議別人看。」
據報導，一觀眾表示，因為好奇半夜買的票，「這麼超前藝術，我得來欣賞一下」。他抽象地回應了「牛來」的觀後感：「看完之後，我坐那坐了三分鐘沒緩過來勁，大腦一片空白。這建模是2026年的技術嗎？AI都寫不出這麼離譜的劇情，包括它的字幕還有錯別字。」他稱，不會二刷，「折磨一次就夠了」。
主要因為影片被批評「爛到極致」，但反而吸引大量好奇觀眾進場。大家對它的粗糙畫面、離譜劇情和海報落差議論紛紛，讓它意外出圈。 不少影迷吐槽它建模粗糙、畫面全程崩壞，甚至認為海報與正片風格完全不符。有人看完直呼震撼，也有人說坐了3分鐘都沒緩過來。 因為影片帶來強烈的獵奇與反差感，部分年輕觀眾把它當成「樂子」來看，影院也趁勢反向加場、排片上升。不過受訪者普遍表示，不建議別人特地去看。
精華 FAQ
主要因為影片被批評「爛到極致」，但反而吸引大量好奇觀眾進場。大家對它的粗糙畫面、離譜劇情和海報落差議論紛紛，讓它意外出圈。
不少影迷吐槽它建模粗糙、畫面全程崩壞，甚至認為海報與正片風格完全不符。有人看完直呼震撼，也有人說坐了3分鐘都沒緩過來。
因為影片帶來強烈的獵奇與反差感，部分年輕觀眾把它當成「樂子」來看，影院也趁勢反向加場、排片上升。不過受訪者普遍表示，不建議別人特地去看。
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