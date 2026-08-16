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為孩子圓夢…動畫「牛來」主創僅母子2人 純手搓5年

中國新聞組／北京16日電
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電影「牛來」製作粗糙。(取材自快科技)
電影「牛來」製作粗糙。(取材自快科技)

AI摘要

文章摘要整理：

國產動畫《牛來》因粗糙畫風引發熱議，傳出僅由母子2人歷時5年手搓完成；出品公司則是小微企業，外界雖質疑是否有騙補或洗錢，但目前尚未證實。

國產動畫電影「牛來」因「粗糙到極致」反向出圈，據媒體報導，幕後製作「團隊」其實只有兩人，是一對名不見經傳的母子，其出品方「大連璟園」的前身還曾是裝飾工程公司，兩人草根團隊全程包辦導演、編劇、配音和演唱主題曲，電影創作純粹靠「手搓」，歷時五年，主要是「60後」媽媽要為兒子圓夢，是普通家庭投資。但也有說法稱上述只是傳言，目前相關方面尚未出面澄清或證實。

據紅星新聞報導，「牛來」的團隊只有兩名主創人員信雨萌、孫麗芳，出品方「大連璟園」是在電影2021年立項時才從原來的「裝飾工程公司」改為「文化影視傳媒公司」。根據電影介紹，信雨萌身兼導演、製片人、配音演員，孫麗芳為編劇、配音演員，並演唱片尾曲。被網友稱是兩人草台班手搓86分鐘長片。

導演的一位親友透露，主創兩人就是導演和他媽媽，該片是母子親力親為創作的電影，用時五年，沒請團隊，全靠手搓。最感動的是導演的媽媽，他們是一個普通的家庭，沒有投資，就自己做。她支持孩子，不只是動動嘴皮子，而是邊學邊練，親身投入電影創作，片尾曲都是媽媽自己唱的。她從精神到行動上，都在支持自己的兒子。

據公開資料，出品公司大連璟園文化影視傳媒有限公司，原名為大連璟園裝飾工程有限公司，2021年7月才更名跨界進入影視行業，企業年報顯示該公司參保人數僅一人，註冊資本10萬元人民幣(約1.5萬美元)，屬於典型小微企業。

「牛來」於2021年完成劇本備案，備案編號影動備字〔2021〕第104號，歷經數年個人打磨後，2024年通過國家電影局內容審查與技術審查，拿到公映許可證，證號電審動字〔2024〕第33號。

「牛來」讓不少網友想起另一部也是因粗製濫造而聞名的國產動畫「雷鋒的故事」，該片曾被質疑騙取政策補貼、洗錢，引發網友質疑「牛來」是否也涉洗錢。不過有行業人士表示，該片是草根創作者的長期個人堅持，以及小微企業試水影視賽道的低成本嘗試，否定涉嫌騙補貼、洗錢。

精華 FAQ

  • 因為它的畫面和製作被網友形容為「粗糙到極致」，反而形成話題效應，讓原本不知名的國產動畫迅速出圈，成為社群討論焦點。

  • 報導指主創只有信雨萌與孫麗芳母子2人，兩人分別負責導演、編劇、配音、製片與演唱主題曲等工作，幾乎靠個人長期投入完成。

  • 網友因其粗製感聯想到其他爭議動畫，懷疑是否涉及騙補或洗錢；但有行業人士認為，這只是草根創作者的長期堅持與小微企業低成本試水，目前並無證實。

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