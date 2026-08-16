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糙到辣眼睛?動畫「牛來」票房飆千倍 觀眾：想看有多爛

中國新聞組／北京16日電
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糙到辣眼睛的畫面。（取材自澎湃新聞）
糙到辣眼睛的畫面。（取材自澎湃新聞）

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文章摘要整理：

中國國產動畫《牛來》因製作粗糙被全網嘲笑，卻意外引發觀眾獵奇打卡，票房在短時間內從谷底暴衝，成為暑期檔最荒誕的反向爆紅案例。

因製作粗糙被全網嘲笑的中國國產草根動畫電影「牛來」，上映9天票房僅7000多元人民幣（約1038美元）。但「爛到極致」的吐槽，反而吸引大批觀眾進電影院「想看它有多爛」，「牛來」因此意外反向爆火，上映第11天票房奇蹟般衝破100萬元，單日票房漲幅超1000倍，成為暑期檔最荒誕黑馬。

▲ 影片來源：youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合媒體報導，「牛來」話題霸榜熱搜，預估總票房被大幅上調至1837.6萬元，引爆全網狂歡。業內人士則痛批，「牛來」是「一坨屎」，票房若破1000萬元是中國電影的恥辱。

「牛來」劇情是講述小牛「牛來」的成長故事，5日上映之初就有大批網友吐槽，稱該片劇情荒誕堪稱「史上最離譜動畫」，畫面粗糙更「辣眼睛」。「豆瓣」上有大批網友留下一顆星（滿分五顆星）評價，社交平台上有大批網友不解「如此爛片是如何通過審批的？」，批評「就是一群直立牛在大平地上閒逛，爛到了好笑的程度、同時是精神汙染的級別」。

海報還挺精美。（取材自澎湃新聞）
海報還挺精美。（取材自澎湃新聞）

但也正因為網上刷屏痛批，反而引發觀眾獵奇心態，愈來愈多網友在網上留言表示準備進電影院「看看究竟有多爛」，反而使該片從被全網嘲笑迅速引爆全網獵奇狂歡。

於是，「牛來」原本5日首映當天票房僅3420元，到13日不過7359元；觀影人次前9天僅236人次，單日最高觀影人數十餘人，還創下年度院線動畫票房最低紀錄。而14日在網上突然暴紅後票房一路飆升，截至15日晚也就是上映第11天，總票房已破130萬元，其中單日票房從數百元飆到64.6萬元，漲幅超2000倍。14日前「牛來」全國日排片為個位數，15日激增到884場，16日甚至近2500場，多地觀眾特意在影院將座位砌成「牛」字，直呼「牛來」真的牛了。

業內人士分析票房暴漲原因，認為是獵奇、玩梗與玄學三重因素疊加。「牛來」官方公布的水墨國風海報質感細膩，正片卻是建模粗糙、動作卡頓、畫面崩壞的低精度3D動畫，巨大反差反而激發大量觀眾的獵奇心理；網友大量二創玩梗，觀影變成一種互聯網集體行為藝術和社交貨幣；片名「牛來」也被A股股民視為「牛市來」祈福玄學，不少投資者專程購票打卡討彩頭，推高票房。

至於製作粗糙的「牛來」為何還能上映，發行方回應稱，原本看了成片後曾勸導演信雨萌別上了，但導演堅持要上就自己走審批流程，獲得了公映許可；加上導演是他的熟朋友，「好不容易做出來了，就幫他上一下院線」。一位資深動畫電影製片人解釋稱，電影的技術審查只聚焦影片的放映安全性與穩定性，只要內容沒有觸犯紅線，就能拿到龍標。

不過業內人士和媒體大都評論認為不應放任「牛來」式胡來。動畫導演王雲飛說，這片子就是非專業人士去嘗試做了一下動畫，而觀眾是吃瓜看熱鬧，「電影院裡面兒從來都沒有過一坨『屎』，對吧？竟然能把一坨屎放在電影院裡，大家都覺得這得去打卡一下，紀念一下。」

中國國產草根動畫電影「牛來」因製作粗糙，被全網嘲笑。(取材自新民周刊)
中國國產草根動畫電影「牛來」因製作粗糙，被全網嘲笑。(取材自新民周刊)

精華 FAQ

  • 影片上映初期因劇情荒誕、畫面粗糙而遭大量負評，前9天總票房僅7000多元，首映當天也只有3420元，觀影人次極少，幾乎沒有市場熱度。

  • 主因是網路嘲諷引發獵奇心理，觀眾想親眼看看它有多爛；再加上二創玩梗、社交平台熱議，以及片名被股民拿來做「牛市來」的祈福聯想。

  • 不少業內人士認為這種現象很荒誕，批評影片品質與院線標準落差過大，擔心爛片被流量推高，會讓觀影打卡與市場審美進一步失衡。

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