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2追蜂人取蜂窩只消殺未設警示 4天後村民被螫死 判賠81萬

中國新聞組／北京15日電
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馬蜂窩；示意圖。(取材自紅星新聞)
馬蜂窩；示意圖。(取材自紅星新聞)

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文章摘要整理：

貴州兩名追蜂人摘走七里蜂蜂窩後未設警示，4天後村民遭螫身亡，法院認定其過失致害成立，二審維持賠償81萬餘元判決。

貴州遵義追蜂人王某、楊某去年摘取樹上「七里蜂」蜂窩後，僅對現場蜂群進行簡單消殺，並未設定警示標誌。七里蜂在當地俗稱「殺人蜂」，受驚擾時可群體追擊目標數千米。四天後，村民羅某在自家茶園工作時遭馬蜂螫傷，經搶救無效因急性腎衰竭死亡。事發後，警方曾受理為刑事案件調查處理，後審查認為羅某被過失致死一案沒有犯罪事實，決定不予立案。羅某家屬將王某、楊某起訴至法院，索賠116萬餘元人民幣(約17萬美元)。一審，兩人被判賠81萬元，不服提起上訴。法院近日駁回上訴，維持原判。

紅星新聞報導，2025年9月24日，王某乘坐楊某駕駛的車輛，從貴州平塘縣前往湄潭縣某地，在羅某家茶園一棵杉樹上摘取「七里蜂」蜂窩。楊某穿防護衣爬樹鋸下蜂巢，王某在樹下接住並裝入口袋，兩人再使用殺蟲劑對周圍蜂群進行消殺，隨後將蜂窩帶走。

兩人事後向警方陳述，現場蜂群雖被殺死，但無法殺死外出返回的七里蜂，這些蜂會在原蜂巢附近停留一段時間，且可能攻擊人甚至導致死亡。不過，兩人承認離開時沒有在取蜂巢周圍設置警示或提醒標誌。

9月28日，羅某到茶園噴灑農藥時遭馬蜂螫傷，送醫治療後於29日死亡。司法鑑定中心鑑定認為，羅某符合蜂螫傷導致急性腎衰竭死亡。警方曾以刑事案件調查，湄潭縣公安局11月14日審查後認為沒有犯罪事實，決定不予立案。

報導說，一審法院認定羅某死亡各項損失為116萬741元人民幣，認為王某、楊某的過失行為與羅某遭蜂螫死亡存在因果關係。不過，羅某進入茶園工作時未充分注意周圍環境，對事故發生也存在過錯，因此由羅某自行承擔30%責任，王某、楊某承擔70%責任。

法院據此判決兩人連帶賠償羅某家屬81萬2519元人民幣，扣除此前已支付的5萬元人民幣，尚需賠償76萬2519元人民幣。王某、楊某不服提起上訴，遵義市中級人民法院近日二審認定一審判決事實清楚、適用法律正確，駁回上訴，維持原判。

精華 FAQ

  • 王某、楊某取走茶園內七里蜂蜂窩後，只做簡單消殺，未設警示標誌。4天後，村民羅某進入茶園工作時遭殘留蜂群螫傷，最終因急性腎衰竭死亡。

  • 法院認為兩人取走蜂窩後，未妥善處理周邊蜂群風險，也未提醒他人注意，與羅某被螫死亡間有因果關係，因此需承擔主要責任，比例為70%。

  • 一審認定總損失為116萬741元，判兩人連帶賠償81萬2519元，扣除已付5萬元後仍需賠76萬2519元。二審則駁回上訴，維持原判。

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