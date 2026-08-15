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博流量?為收益? 去世3年前網文作者文黛黛突「復活」致歉

中國新聞組／北京15日電
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網文作者文黛黛12日突然發文，稱過去是「假死」並致歉。(取材自大河報)
網文作者文黛黛12日突然發文，稱過去是「假死」並致歉。(取材自大河報)

AI摘要

文章摘要整理：

文黛黛被傳3年前因心臟病去世，近日卻突然「復活」致歉，引發讀者不滿；外界並懷疑其與平台提現規則變更有關，番茄小說稱將核實並處理。

「三年前因心臟病去世」的中國網文作者文黛黛12日突然發文，稱過去是「假死」並致歉，讀者斥責其「消費感情」。據了解，該作者「復活」疑似與平台提現規則改變有關，因平台規定作者發起稿費提現需要人臉識別，若繼續「裝死」，這些錢將永遠無法取出。番茄小說平台表示，將進一步核實，若違規將處理，收益可能被凍結。

綜合大河報、中國藍新聞報導，2023年，文黛黛在番茄小說連載作品「春日藏歡喜」更新至第64章時，一名自稱她男友「徐以宸」的帳號發布消息，稱文黛黛因心臟病突發、搶救無效去世，並表示將找朋友代筆完成小說。消息當時在網文圈引發關注，不少讀者留言悼念及打賞。

據報導，此後文黛黛帳號停更近三年，直到2026年8月12日，她本人突然登錄帳號發文，承認過去是「假死」，並向讀者道歉，「很抱歉因為個人原因占用公共資源，對此本人感到十分抱歉」。她表示，當時個人精神狀態岌岌可危，一度有過輕生念頭，但最終活了下來，並接受外界批評。她也稱自己這三年基本「不上網」，對網路上的事情一概不知情。

報導指出，經在番茄小說搜尋文黛黛時，會直接出現「文黛黛復活」詞條。評論區有許多讀者對她的做法表示不滿，認為以去世作為噱頭，消費讀者感情。

據報導，外界普遍認為，文黛黛此次重新出現疑似與平台提現規則調整有關。番茄小說規定作者發起稿費提現需要進行人臉識別，且實名制下只能綁定一個帳號。三年間「春日藏歡喜」積累了大量打賞和稿費收益，若繼續「裝死」，這些錢將永遠無法取出。有網友調侃，「原來看廣告真的能復活」。

，若作者涉及炒作「死亡」博流量，平台會對帳號作出處罰，收益可能被凍結。

報導指出，番茄小說客服14日表示，平台將進一步核實作者資訊，若作者違反平台規則，涉及炒作「死亡」博流量，會對相關帳號採取處理措施，收益可能被凍結。

精華 FAQ

  • 她在帳號上承認過去是「假死」，並向讀者道歉，稱當時精神狀態不佳，曾有輕生念頭，之後活了下來；她也表示這3年幾乎不上網，對外界情況並不知情。

  • 不少讀者認為她以去世作為噱頭，明顯是在消費讀者感情，因而對她表達強烈不滿；相關搜尋詞條甚至出現「文黛黛復活」，引發更多討論與批評。

  • 平台客服表示會進一步核實作者資訊，若確認作者違反規則、涉及炒作「死亡」博流量，將對帳號採取處理措施，相關稿費與收益也可能被凍結。

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