博流量?為收益? 去世3年前網文作者文黛黛突「復活」致歉

網文作者文黛黛12日突然發文，稱過去是「假死」並致歉。(取材自大河報)

AI摘要 文章摘要整理： 文黛黛被傳3年前因心臟病去世，近日卻突然「復活」致歉，引發讀者不滿；外界並懷疑其與平台提現規則變更有關，番茄小說稱將核實並處理。

「三年前因心臟病 去世」的中國網文作者文黛黛12日突然發文，稱過去是「假死」並致歉，讀者斥責其「消費感情」。據了解，該作者「復活」疑似與平台提現規則改變有關，因平台規定作者發起稿費提現需要人臉識別，若繼續「裝死」，這些錢將永遠無法取出。番茄 小說平台表示，將進一步核實，若違規將處理，收益可能被凍結。

綜合大河報、中國藍新聞報導，2023年，文黛黛在番茄小說連載作品「春日藏歡喜」更新至第64章時，一名自稱她男友「徐以宸」的帳號發布消息，稱文黛黛因心臟病突發、搶救無效去世，並表示將找朋友代筆完成小說。消息當時在網文圈引發關注，不少讀者留言悼念及打賞。

據報導，此後文黛黛帳號停更近三年，直到2026年8月12日，她本人突然登錄帳號發文，承認過去是「假死」，並向讀者道歉，「很抱歉因為個人原因占用公共資源，對此本人感到十分抱歉」。她表示，當時個人精神狀態岌岌可危，一度有過輕生念頭，但最終活了下來，並接受外界批評。她也稱自己這三年基本「不上網」，對網路上的事情一概不知情。

報導指出，經在番茄小說搜尋文黛黛時，會直接出現「文黛黛復活」詞條。評論區有許多讀者對她的做法表示不滿，認為以去世作為噱頭，消費讀者感情。

據報導，外界普遍認為，文黛黛此次重新出現疑似與平台提現規則調整有關。番茄小說規定作者發起稿費提現需要進行人臉識別，且實名制下只能綁定一個帳號。三年間「春日藏歡喜」積累了大量打賞和稿費收益，若繼續「裝死」，這些錢將永遠無法取出。有網友調侃，「原來看廣告真的能復活」。

，若作者涉及炒作「死亡」博流量，平台會對帳號作出處罰，收益可能被凍結。

報導指出，番茄小說客服14日表示，平台將進一步核實作者資訊，若作者違反平台規則，涉及炒作「死亡」博流量，會對相關帳號採取處理措施，收益可能被凍結。