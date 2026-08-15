「捨不得買新書就退學」惹議 四川西南醫科大學回應了

網傳一則西南醫科大學一班級群發布的訂書通知近日引發全網爭議。(取材自觀察者網)

AI摘要 文章摘要整理： 西南醫科大學班級群訂書通知因要求只買新教材、甚至勸學生退學而引發爭議，校方則回應教材採自願購買，並否認存在強制情況。

「捨不得買新書就休學退學」，網傳一則四川西南醫科大學一班級群發布的訂書通知近日引發全網爭議。對此，西南醫科大學校方回應稱，教材由學生自願購買，不存在強制購買的情況。

綜合第一財經、觀察者網、華商報大風新聞報導稱，一張網傳截圖顯示，該校中西醫結合學院一名輔導員發布班級群消息，要求學生通過教務處提供的小程序購買教材，並強調「不允許在其他渠道購買教材，也不要購買二手教材、電子書之類的」。

該輔導員還寫道：「如果連教材都不捨得買，或者還要計較那一點與舊書的差價，這個書也可以不讀了，直接休學或退學去工作掙錢吧。」

觀察者網報導，截圖傳開後，不少醫學生在評論區反映，醫學專業全套新書動輒上千元人民幣(約148美元)，許多普通家庭或貧困學生依賴學長流轉的二手教材來減輕負擔，且舊書上的筆記本身也具學習參考價值。

據報導，西南醫科大學工作人員就此事向學生家長回應稱，教材是由學生自願購買，不存在強制購買的情況。該校工作人員12日表示，此事需由該校宣傳部統一回覆。

報導指出，2025年2月，在瀘州市網絡問政平台，有學生曾提問「為何不能退教材費或買二手書」，西南醫科大學曾回應，醫學教材知識更新較快，二手教材可能存在未能及時更新知識的情況，不利於同學們的學習。不過，教育部等部門明確規定，教輔材料購買必須堅持自願原則，任何單位不得強制或變相強制購買。