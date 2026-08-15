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國企女經理被夫舉報出軌公職男 兩人用公務App互喊「想你」

中國新聞組／北京15日電
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李先生提供妻子與「 章所長」的聊天紀錄。（取材自澎湃新聞）
李先生提供妻子與「 章所長」的聊天紀錄。（取材自澎湃新聞）

海南三亞一名公職人員「章所長」近日被實名舉報，指其利用政府機關辦公軟件與一名國企女經理發送不雅聊天紀錄並長期保持不正當關係，兩人不僅以老公、老婆相稱，還互傳「想你」，女經理的丈夫發現兩人的聊天紀錄後氣炸，憤而舉報「章所長」。「章所長」則對指控一律表示「不清楚」，國企女經理也尚未回應。目前紀委監委已介入調查。

據澎湃新聞報導，海南讀者李先生近日提供聊天紀錄反映，他妻子滕某是當地某國企一名經理，在培訓班認識當地公職人員「章所長」，兩人長期保持不正當性關係，甚至使用政府機關辦公軟件聊天，稱呼親熱。從媒體曝光的聊天紀錄來看，兩人互以老公、老婆相稱，經常出現「傻老婆，想妳」、「接老公咯」等親熱聊天。

對此，「章所長」表示，他「不清楚」李先生的舉報情況，也不清楚「聊天紀錄是否造假」。滕某所在國企工作人員稱，滕某近期休假了，尚未回覆。

李先生稱，紀委部門已和他取得聯繫，正在等待調查結論。三亞市委有關部門工作人員稱，兩位被舉報人員姓名與職務信息一致，其他信息還需要進一步了解。

隨著話題上了微博熱搜，不少網民認為，「章所長」這種不承認、不否認的回應，看似像在逃避問題或拖延時間，不僅很難自證清白，反而加重了公眾疑慮：「自己有沒有聊天自己不知道？那就是真的。」尤其「公器私用」更是觸碰紅線，「公務軟件」屬於處理公共事務的嚴肅平台，卻被用於私人情感交流，明顯公私不分、違反工作紀律，更可能帶來數據洩露和洩密隱患，甚至直接影響政府公信力。

也有不少網民猜測「章所長」的身分：「什麼所？該不會是派出所吧？」「太閒了，為什麼不裁員？」對於兩人的聊天紀錄，有網民認為「聊天紀錄看得出女方很主動哦」、「富貴思淫慾」、「權色交易的快被查。

精華 FAQ

  • 事件涉及海南三亞一名公職人員「章所長」與一名國企女經理滕某。舉報人稱兩人長期保持不正當關係，並曾以老公、老婆互稱。

  • 最受關注的是兩人疑似使用政府機關辦公軟件進行私人曖昧聊天，訊息中出現「想你」等字眼，外界認為這有公器私用、違反工作紀律的疑慮。

  • 目前紀委監委已介入調查，李先生表示正在等待結論。章所長對指控只回應「不清楚」，滕某所在單位則稱她正在休假，尚未回覆。

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