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中國旺旺集團自曝面臨重大經營危機 中網民集體喊「給我挺住」

中國新聞組／北京15日電
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不少中國網民覺得旺旺的旺仔牛奶太甜。（取材自微博）
不少中國網民覺得旺旺的旺仔牛奶太甜。（取材自微博）

中國旺旺近日發布預警，今年第1季獲利較去年狂崩38％，集團董事長蔡衍明特別發布公開信喊話將此定性「重大經營危機」。相關話題今衝上微博熱搜第一，引來廣泛關注，大批中國網民接力留言求「旺旺挺住」並支招「救旺旺」，情懷拉滿，「網友集體呼籲旺旺減糖」被推上了熱搜，不少網民認為「童年回憶」旺旺「不能倒」，但旗下產品必須與時俱進全面減糖，不少網友發起「現在就去買」，也有人說「不減糖還真買不下手。」

據觀察者網報導，旺旺集團創始人蔡衍明近日發表一封題為「大團結——致全體旺旺人的一封信」的內部公開信流出，信中一反這家老牌食品企業對外一貫的穩健口徑，將2026財年一季度的業績失速直接定性為「重大經營危機」，並罕見地對內展開深刻反思，「不是怪市場、怪客戶、抱怨大環境。」。

旺旺雪餅是許多中國網民愛吃的零食。（取材自微博）
旺旺雪餅是許多中國網民愛吃的零食。（取材自微博）

作為創始人兼掌門人，以「重大經營危機」定性業績波動，在旺旺近40年的歷史中極為罕見。此消息雖之前就傳出，但隨著話題「旺旺集團面臨重大經營危機」今天登上熱搜第一，引來網民廣泛廣注。

據報導，翻看評論區發現，網民們對旺旺的情懷有增無減，「希望旺旺挺住」、「不要倒閉」的呼聲很是強烈。

但在此之外，最高頻的「勸誡」卻很集中：「旺旺牛奶太甜了」、「不符合當下健康的消費需求」、「減糖減糖減糖」、「不敢給孩子喝」等。也有網友推薦旺旺研發無糖系列的產品。

大家的健康意識全面覺醒，消費者的「糖分焦慮」，似乎成為旺旺經營的最大痛點。沒多久，「旺旺的最大對手竟是糖」也上了熱搜。有不少網民留言：「下午去買點，支持愛國企業」以行動支持，並要旺旺「給我挺住」。

報導稱，世界衛生組織（WHO）強烈建議，成年人和兒童每日游離糖攝入量應降至總能量的10%以下，進一步建議控制在5%（約25克）以內。中國「中國居民膳食指南（2022）」也明確要求，每天添加糖攝入量不超過50克，最好控制在25克以下。而一瓶經典旺仔牛奶的含糖量，往往已經逼近甚至超過這個建議值。

報導認為，說到底，大眾對旺旺是有「情懷濾鏡」的，「童年回憶」是它最大的護城河。但光靠情懷還不夠，唯有跟上時代潮流、正視消費者當下的真實需求，廣大網友才願意繼續為這份「童年回憶」買單。

精華 FAQ

  • 核心是旺旺公布今年第1季獲利較去年大跌38%，蔡衍明更在公開信中罕見把這次業績失速定義為「重大經營危機」，顯示內部已高度警覺。

  • 因為旺旺在許多人心中是童年回憶與情懷象徵，網民擔心老牌品牌倒下，於是紛紛留言支持、呼籲「給我挺住」，甚至立刻購買以實際行動聲援。

  • 最集中意見是減糖。外界指出旺旺產品甜度偏高，與當下健康飲食需求不符，若能推出無糖或減糖系列，才更可能留住消費者並延續情懷價值。

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