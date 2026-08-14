民營醫院男科治療「按分鐘計費」 男8天花8萬差點想不開

公示屏上顯示，治療項目按分鐘來收取費用。(取材自柳州晚報)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 阿華因排尿不暢就診，8天被收費8.2萬餘元。

阿華因排尿不暢就診，8天被收費8.2萬餘元。 重點二： 民營醫院誇大病情，安排包皮與睪丸抽液等手術。

民營醫院誇大病情，安排包皮與睪丸抽液等手術。 重點三：經媒體介入後，醫院退還醫療費並賠償1萬元。

一次普通的男科諮詢，竟演變成一場持續8天、花費高達8.2萬餘元(約1.2萬美元)的「醫療噩夢」。市民阿華（化名）日前因排尿不暢至某民營醫院就醫，遭遇誇大病情與過度醫療，短短8天遭索取高額費用，並引發冒汗、心悸、嚴重失眠 甚至產生輕生念頭；事後經媒體陪同維權與檢舉，該民營醫院已全額退還8.2萬餘元醫療費 ，並給予1萬元(約1482美元)賠償。

柳州晚報報導，今年5月，阿華因為排尿不暢，在某網站搜尋男科廣告至該民營醫院就診，初步檢查花費302元後，被醫師診斷為慢性前列腺炎、陽痿等症狀，並當即安排包皮切除及睪丸抽液手術，第二次繳費3580元。術後醫師聲稱其性功能問題「很嚴重，也很難治」，隨即誘導其接受按分鐘計費的「脈衝光能磁波治療」及「場效消融治療」，第三次繳費即達18444.20元。

治療期間，阿華因每日近萬元的開銷實在吃不消而提出終止，卻被醫師跟他說：「不行，這個治療是恢復受損神經的，如果不做，前面的治療就白費了。」阿華無奈只能繼續繳費，直至5月24日表示實在沒錢並強烈要求取消，當日仍花費3765.20元。

阿華指出，8天治療總計花費82650.6元，平均每天超1萬元，且每日護士還會從前台拿出兩顆不知名的藥片要求其當面吞服，卻從未告知藥名與用途。

報導指出，阿華後來轉至某三甲醫院就診，診斷確定僅為「慢性前列腺炎」，並獲告知剛做完包皮手術需等兩個月後才能進行性功能藥物治療，此次檢查加上兩周藥費總計不到500元。

阿華隨後以誇大病情、過度醫療為由向相關部門及「柳報維權哥」反映；記者陪同調查發現，該院治療公示顯示「脈衝光能磁波」與「場效消融」每分鐘分別收費120元和50元，每次治療50分鐘，護士則聲稱給服藥片為未收費的消炎藥。

最終，該民營醫院已全額退還阿華8.2萬餘元醫療費，並給予1萬元賠償。