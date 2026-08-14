我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瑞安乘客差點被吸出窗外 調查指波音737引擎風扇斷裂釀禍

藍白聯手 台灣「廢除非核家園」公投送出立院

民營醫院男科治療「按分鐘計費」 男8天花8萬差點想不開

中國新聞組／北京14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
公示屏上顯示，治療項目按分鐘來收取費用。(取材自柳州晚報)
公示屏上顯示，治療項目按分鐘來收取費用。(取材自柳州晚報)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：阿華因排尿不暢就診，8天被收費8.2萬餘元。
  • 重點二：民營醫院誇大病情，安排包皮與睪丸抽液等手術。
  • 重點三：經媒體介入後，醫院退還醫療費並賠償1萬元。

一次普通的男科諮詢，竟演變成一場持續8天、花費高達8.2萬餘元(約1.2萬美元)的「醫療噩夢」。市民阿華（化名）日前因排尿不暢至某民營醫院就醫，遭遇誇大病情與過度醫療，短短8天遭索取高額費用，並引發冒汗、心悸、嚴重失眠甚至產生輕生念頭；事後經媒體陪同維權與檢舉，該民營醫院已全額退還8.2萬餘元醫療費，並給予1萬元(約1482美元)賠償。

柳州晚報報導，今年5月，阿華因為排尿不暢，在某網站搜尋男科廣告至該民營醫院就診，初步檢查花費302元後，被醫師診斷為慢性前列腺炎、陽痿等症狀，並當即安排包皮切除及睪丸抽液手術，第二次繳費3580元。術後醫師聲稱其性功能問題「很嚴重，也很難治」，隨即誘導其接受按分鐘計費的「脈衝光能磁波治療」及「場效消融治療」，第三次繳費即達18444.20元。

治療期間，阿華因每日近萬元的開銷實在吃不消而提出終止，卻被醫師跟他說：「不行，這個治療是恢復受損神經的，如果不做，前面的治療就白費了。」阿華無奈只能繼續繳費，直至5月24日表示實在沒錢並強烈要求取消，當日仍花費3765.20元。

阿華指出，8天治療總計花費82650.6元，平均每天超1萬元，且每日護士還會從前台拿出兩顆不知名的藥片要求其當面吞服，卻從未告知藥名與用途。

報導指出，阿華後來轉至某三甲醫院就診，診斷確定僅為「慢性前列腺炎」，並獲告知剛做完包皮手術需等兩個月後才能進行性功能藥物治療，此次檢查加上兩周藥費總計不到500元。

阿華隨後以誇大病情、過度醫療為由向相關部門及「柳報維權哥」反映；記者陪同調查發現，該院治療公示顯示「脈衝光能磁波」與「場效消融」每分鐘分別收費120元和50元，每次治療50分鐘，護士則聲稱給服藥片為未收費的消炎藥。

最終，該民營醫院已全額退還阿華8.2萬餘元醫療費，並給予1萬元賠償。

精華 FAQ

  • 阿華最初只是因排尿不暢而到網上搜尋男科廣告後前往就診，屬於一般諮詢與檢查，並非一開始就有嚴重急症，卻因此被一路引導進入高額治療。

  • 醫院先後安排包皮切除、睪丸抽液，之後又推銷按分鐘計費的脈衝光能磁波與場效消融治療，並在未充分說明藥名與用途下持續給藥，費用迅速飆高。

  • 阿華在媒體陪同下向相關部門檢舉後，院方最終全額退還8.2萬餘元醫療費，並另外支付1萬元賠償，事件才告一段落。

醫療費 失眠

上一則

HYROX成都站／75歲萬科創辦人王石奪冠 獲世錦賽入場券

下一則

顧客221元訂民宿 商家僅得40.67元 「平台扣走逾8成」

延伸閱讀

男手術32次遭拒理賠21次 法院批保險公司刁難無誠信 判全賠

男手術32次遭拒理賠21次 法院批保險公司刁難無誠信 判全賠
醫療成本上升 越來越多醫院要求看病必須預先付款

醫療成本上升 越來越多醫院要求看病必須預先付款
做腹腔疝氣手術 無保險長者比價後省大錢

做腹腔疝氣手術 無保險長者比價後省大錢
手術10天釀2死 高雄減重醫師遭廢照 衛福部調查提3缺失

手術10天釀2死 高雄減重醫師遭廢照 衛福部調查提3缺失

熱門新聞

視頻中，大爺向同村村民抱怨升學宴冷清，沒收到預期300人的份子錢。（視頻截圖）

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

2026-08-13 06:30
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
消防員捕獲眼鏡王蛇。(視頻截圖)

雲南茶園驚見眼鏡王蛇 消防員捉捕傻眼：「一家38口」

2026-08-08 08:30
租客夜間在上鎖的櫃子裡發現逝者遺像，當場嚇哭連夜搬離，房東退還押金，平台「我愛我家」拒退仲介費，租客稱將提告。（取材自極目新聞）

房東上鎖的櫃子裡 上海租客發現1相片 竟嚇哭連夜搬離

2026-08-07 10:30
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 （中新社）

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

2026-08-10 14:27
DeepSeek創辦人梁文鋒。(微博)

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

2026-08-11 20:57

超人氣

更多 >
孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了
「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事
報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫

報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫
好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等

好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等
杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲

杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲