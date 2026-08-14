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深圳39歲程式員猝死公司馬桶上 不算工傷？ 網友炸鍋

中國新聞組／北京14日電
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深圳一名39歲程式員日前在公司衛生間突發猝死，卻不被認定工傷。示意圖。（九派新聞...
深圳一名39歲程式員日前在公司衛生間突發猝死，卻不被認定工傷。示意圖。（九派新聞視頻截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：深圳39歲程式員在公司2樓廁所猝死，家屬質疑工傷不認定。
  • 重點二：人社局稱其未到達辦公崗位，不符廣東工傷條例認定要件。
  • 重點三：律師認為如廁屬必要生理需求，衛生間或成崗位延伸爭點。

深圳一名39歲程式員邢志（化名）日前在公司衛生間突發猝死，深圳市人力資源和社會保障局以其當時「尚未到達辦公崗位」為由不予認定工傷，引發家屬強烈質疑並提起行政覆議；律師指出，如廁屬必要生理需求，衛生間應視為工作崗位的合理延伸，案件引發勞資權益關注。

九派新聞報導，事發於2026年4月23日，邢志所在公司出具的「工亡事件報告」與監控畫面顯示，邢志於當天上午8點56分開車進入負2樓停車，9點步行至電梯廳詢問安保人員2樓衛生間位置，1分鐘後進入衛生間；直至11點28分，邢志被發現失去意識躺坐在馬桶上，公司採取急救並撥打120，醫生於12點50分確認其死亡，診斷為猝死。

深圳市人力資源和社會保障局日前出具的「深圳市不予認定工傷決定書」顯示，邢志於4月23日被發現在公司A棟2樓男衛生間死亡，根據出診記錄及其他診斷結論診斷為猝死，該員工上述情形不符合「廣東省工傷保險條例」第九條、第十條，現不予認定或不視同工傷。

其妻劉念提供的一段與工傷科工作人員對話的錄音顯示，工作人員稱邢志當天是從車庫直接去的洗手間，還沒有從事與工作相關的事情，無法與條例規定一致。

「他已經到公司打卡了，卻因為先去了廁所而不是工位，工傷就不予認定。」劉念說，她不認可該結果，並申請了行政覆議。

報導指出，北京卓浩律師事務所律師張建表示，法律條文規定，視同工傷須同時滿足工作時間、工作崗位、突發疾病死亡或在48小時內搶救無效死亡三個要件。官方核心邏輯是邢志未達11樓辦公崗位，但如廁與工作密不可分，衛生間是否為崗位延伸將是行政覆議爭議焦點。

精華 FAQ

  • 監控顯示，他當天先進入公司後前往2樓衛生間，之後長時間未離開，直到11點28分被發現失去意識躺坐在馬桶上，急救後於12點50分確認死亡，診斷為猝死。

  • 人社局認為，他被發現時雖在公司內，但尚未到達辦公崗位，且死亡時並不符合廣東省工傷保險條例中關於工作時間、工作崗位及突發疾病死亡等認定條件，因此不予認定。

  • 家屬主張他已到公司並完成打卡，先去廁所不應成為排除工傷的理由；律師則指出如廁屬必要生理需求，衛生間是否可視為工作崗位的合理延伸，將是覆議核心爭點。

猝死

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