深圳39歲程式員猝死公司馬桶上 不算工傷？ 網友炸鍋

深圳一名39歲程式員日前在公司衛生間突發猝死，卻不被認定工傷。示意圖。（九派新聞視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 深圳39歲程式員在公司2樓廁所猝死，家屬質疑工傷不認定。

深圳39歲程式員在公司2樓廁所猝死，家屬質疑工傷不認定。 重點二： 人社局稱其未到達辦公崗位，不符廣東工傷條例認定要件。

人社局稱其未到達辦公崗位，不符廣東工傷條例認定要件。 重點三：律師認為如廁屬必要生理需求，衛生間或成崗位延伸爭點。

深圳一名39歲程式員邢志（化名）日前在公司衛生間突發猝死 ，深圳市人力資源和社會保障局以其當時「尚未到達辦公崗位」為由不予認定工傷，引發家屬強烈質疑並提起行政覆議；律師指出，如廁屬必要生理需求，衛生間應視為工作崗位的合理延伸，案件引發勞資權益關注。

九派新聞報導，事發於2026年4月23日，邢志所在公司出具的「工亡事件報告」與監控畫面顯示，邢志於當天上午8點56分開車進入負2樓停車，9點步行至電梯廳詢問安保人員2樓衛生間位置，1分鐘後進入衛生間；直至11點28分，邢志被發現失去意識躺坐在馬桶上，公司採取急救並撥打120，醫生於12點50分確認其死亡，診斷為猝死。

深圳市人力資源和社會保障局日前出具的「深圳市不予認定工傷決定書」顯示，邢志於4月23日被發現在公司A棟2樓男衛生間死亡，根據出診記錄及其他診斷結論診斷為猝死，該員工上述情形不符合「廣東省工傷保險條例」第九條、第十條，現不予認定或不視同工傷。

其妻劉念提供的一段與工傷科工作人員對話的錄音顯示，工作人員稱邢志當天是從車庫直接去的洗手間，還沒有從事與工作相關的事情，無法與條例規定一致。

「他已經到公司打卡了，卻因為先去了廁所而不是工位，工傷就不予認定。」劉念說，她不認可該結果，並申請了行政覆議。

報導指出，北京卓浩律師事務所律師張建表示，法律條文規定，視同工傷須同時滿足工作時間、工作崗位、突發疾病死亡或在48小時內搶救無效死亡三個要件。官方核心邏輯是邢志未達11樓辦公崗位，但如廁與工作密不可分，衛生間是否為崗位延伸將是行政覆議爭議焦點。