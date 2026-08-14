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「精子免費送」 貴陽女花8萬做試管嬰兒 曝離奇過程

中國新聞組／北京14日電
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小陳帶執法人員前往注射針劑的房間。(取材自黃河新聞網)
小陳帶執法人員前往注射針劑的房間。(取材自黃河新聞網)

貴陽36歲女子小陳為求子，經朋友介紹接受試管嬰兒服務，半年內多次前往重慶、南昌、成都等地取卵、移植，卻始終未懷孕。她稱手術地點神秘，曾被要求關手機、換乘漆黑商務車才抵達簡易手術室。目前當地衛健、市監及警方已介入調查。

黃河新聞網報導，小陳去年4月與貴州瑞揚文盛醫療服務有限公司簽訂委託服務計畫書。她稱，對方開價8萬元（人民幣，下同），宣稱「精子免費送，選男選女都可以，包成功」，費用包括身體檢查、促排、移植、藥物、B超檢查及生產等。

去年8月，小陳被通知前往重慶首次取卵。她回憶，抵達後被要求關閉手機並交由對方保管，之後換乘一輛車廂漆黑的奔馳商務車，還被安檢儀器掃描。幾分鐘後，她被帶到一棟簡易房，「推開門就是一個手術室，裡面只有一張床和一台儀器，什麼都沒有」。從檢查、麻醉到取卵約一小時。

回到貴陽沒多久，她就收到了胚胎移植的通知，移植回來之後，她依指示每天吃藥、打針。「到了第七天或第十天，他們叫我們到樓下抽血」，她稱，抽血後自己拿不到檢查報告，只能等待對方在群組公布結果，第一次被告知「沒掛住（沒懷上）」，「我問是什麼原因，他們只敷衍地說『就是沒掛住』。」

小陳要求再次取卵，對方要求補交2萬元。因已投入不少費用，她繼續付款，並先後到南昌、成都接受取卵及移植。之後她自行抽血，請在醫院工作的親友查看，得知數值為0.74，代表快要來月經了，再詢問工作人員，卻又被要求繳2萬元。她說：「這時我們才徹底醒悟，知道自己已經掉進了無底洞和連環套裡。」

小陳後來查詢發現，最初簽約的瑞揚文盛醫療公司已註銷，對方要求補簽、補蓋的公章又屬另一家網絡公司。記者調查發現，簽約、後續蓋章及收費分別涉及貴州瑞揚文盛醫療服務有限公司、貴州能生網絡科技有限公司及重慶能生健康科技有限公司，目前三家公司均已註銷。

小陳要求退款未獲答覆後，向衛健部門及警方反映。8月10日，她以繼續促排為由，帶執法人員前往一處未懸掛醫療機構執業許可證的房間，現場有人為患者注射，桌上並放有大量藥品及針管。面對執法人員追問「打的什麼針」，現場人員稱「不知道」。

依中國「人類輔助生殖技術管理辦法」，相關技術須在經批准登記的醫療機構實施。目前雲岩區衛健局、雲岩區及南明區市場監督管理局、市西路派出所均已介入調查。

執法人員搜出大量針管及藥物。(取材自黃河新聞網)
執法人員搜出大量針管及藥物。(取材自黃河新聞網)

精華 FAQ

  • 她因求子心切，經朋友介紹與貴州瑞揚文盛醫療服務有限公司簽約，對方宣稱可提供試管嬰兒服務，還保證「精子免費送、選男選女都可以、包成功」，因此先支付8萬元。

  • 小陳稱曾被要求關手機、換乘車窗漆黑的商務車，才被帶到簡易手術室取卵；之後移植、抽血結果也不透明，只能等群組通知，過程相當神秘。

  • 目前雲岩區衛健局、雲岩區及南明區市場監督管理局、市西路派出所均已介入，並針對相關公司、無證場所及疑似違規輔助生殖行為展開調查。

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