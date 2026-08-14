我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瑞安乘客差點被吸出窗外 調查指波音737引擎風扇斷裂釀禍

藍白聯手 台灣「廢除非核家園」公投送出立院

顧客221元訂民宿 商家僅得40.67元 「平台扣走逾8成」

中國新聞組／北京14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
顧客221元訂酒店，商家僅獲40.67元。(取材自華商報)
顧客221元訂酒店，商家僅獲40.67元。(取材自華商報)

AI摘要

文章摘要整理：

貴州一間民宿接到221元訂單，最後到手僅40.67元，引發平台扣款與活動名目爭議，業者也因拒單懲罰而難以退出合作。

近日，貴州西江千戶苗寨一家民宿老闆鍾先生表示，8月7日晚，他經營的客棧後台跳出一個訂單：客人在團購平台支付了221元人民幣(約30.7美元)，預訂了一間雙床房。鍾先生後台的訂單詳情顯示：訂單底價為1573.44元，商家促銷金額為1532.67元，結算金額後，商家到手僅40.67元，「超八成被平台扣走」、「很多扣款項莫名其妙」。對此，平台客服表示，活動須商家主動參與。

綜合華商報大風新聞報導，鍾先生表示，民宿位於景區內，實行市場定價，旺季門市價約400至500元，淡季200多元也能出售，但這次平台扣款讓他難以理解。他提供的後台資料顯示，商家促銷金額包括「今夜特價」扣款800元、「平台神券」78.67元、「經營助手限時優惠」181元、「黑金會員8折」315元及「馬上來財」158元。

鍾先生說，「黑金會員八折」尚能理解，但「馬上來財」等多項扣款名目莫名其妙。訂單雖標示「無早餐」，但客人是平台黑金會員，系統自動送出「免費兌早餐」權益，早餐成本也由商家承擔，令原本僅40.67元的收入進一步減少。

鍾先生表示，過去也曾遇到「賠本賺吆喝」的訂單，但這次不敢拒單，因為就在前一天，他因拒單遭平台處罰，店鋪排名和綜合分均被下調。他說，客棧與平台簽了「獨家」，線上客源全押在這一渠道上，「我拒單就被降排名，沒排名就沒客源」。若終止合作，則算單方解約，還須賠平台一筆錢。

對於扣款名目的詳細解釋，鍾先生自8月8日起反覆聯繫平台客服，但未得到實質回應。報導說，經連繫平台商家專線，客服核實後13日表示，這些都是商家自己的活動，若是平台活動則不會扣商家款；活動須商家主動參與。客服並稱，門店翌日已退出相關活動，其中「馬上來財」於8月8日上午11時27分退出。

對於客人實付221元，商家僅得40.67元，中間180多元的資金流向，客服未直接回應，僅表示會反饋業務側。

對此，中國企業資本聯盟副理事長柏文喜指出，平台優惠成本若轉嫁給商家，可能迫使商家壓縮服務、食材及設施成本，造成「劣幣驅逐良幣」。他認為，平台優惠看似讓利，實際可能形成「平台請客，商家買單」，並讓無力參與價格戰的優質商家加速出局。

顧客221元訂酒店，商家僅獲40.67元。(取材自華商報)
顧客221元訂酒店，商家僅獲40.67元。(取材自華商報)

精華 FAQ

  • 鍾先生表示，客人在團購平台支付221元後，商家後台顯示各項扣款後，最終結算金額只有40.67元，超過8成金額被扣走。

  • 後台顯示扣款包含多項活動，如今夜特價、平台神券、經營助手限時優惠等；平台客服則稱這些多屬商家主動參與的活動，若是平台活動才不會扣商家款。

  • 業者表示，前一天拒單後店鋪排名和綜合分被下調，若終止合作還可能被視為單方解約並賠錢，因此線上客源幾乎只能依賴平台，只能被迫接受。

上一則

民營醫院男科治療「按分鐘計費」 男8天花8萬差點想不開

下一則

它是「流量心臟」？ 當許昌胖東來閉店時 整條街沒人出攤

延伸閱讀

天價打車？山頂下蘭桂坊 的士收583元 旅客投訴獲退500元

天價打車？山頂下蘭桂坊 的士收583元 旅客投訴獲退500元
北京男飛紐約「1.5萬元臨退票僅432元」央視報導後攜程全額退

北京男飛紐約「1.5萬元臨退票僅432元」央視報導後攜程全額退
趙一鳴零食4塊牛肉乾64元、復秤僅17元 門市：操作失誤

趙一鳴零食4塊牛肉乾64元、復秤僅17元 門市：操作失誤
月牙泉景區「3元芬達賣180元」 遊客酸：比騎駱駝貴？

月牙泉景區「3元芬達賣180元」 遊客酸：比騎駱駝貴？

熱門新聞

視頻中，大爺向同村村民抱怨升學宴冷清，沒收到預期300人的份子錢。（視頻截圖）

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

2026-08-13 06:30
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
消防員捕獲眼鏡王蛇。(視頻截圖)

雲南茶園驚見眼鏡王蛇 消防員捉捕傻眼：「一家38口」

2026-08-08 08:30
租客夜間在上鎖的櫃子裡發現逝者遺像，當場嚇哭連夜搬離，房東退還押金，平台「我愛我家」拒退仲介費，租客稱將提告。（取材自極目新聞）

房東上鎖的櫃子裡 上海租客發現1相片 竟嚇哭連夜搬離

2026-08-07 10:30
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 （中新社）

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

2026-08-10 14:27
DeepSeek創辦人梁文鋒。(微博)

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

2026-08-11 20:57

超人氣

更多 >
孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了
「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事
報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫

報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫
好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等

好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等
杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲

杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲