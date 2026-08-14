顧客221元訂民宿 商家僅得40.67元 「平台扣走逾8成」

顧客221元訂酒店，商家僅獲40.67元。(取材自華商報)

AI摘要 文章摘要整理： 貴州一間民宿接到221元訂單，最後到手僅40.67元，引發平台扣款與活動名目爭議，業者也因拒單懲罰而難以退出合作。

近日，貴州西江千戶苗寨一家民宿老闆鍾先生表示，8月7日晚，他經營的客棧後台跳出一個訂單：客人在團購平台支付了221元人民幣(約30.7美元)，預訂了一間雙床房。鍾先生後台的訂單詳情顯示：訂單底價為1573.44元，商家促銷金額為1532.67元，結算金額後，商家到手僅40.67元，「超八成被平台扣走」、「很多扣款項莫名其妙」。對此，平台客服表示，活動須商家主動參與。

綜合華商報大風新聞報導，鍾先生表示，民宿位於景區內，實行市場定價，旺季門市價約400至500元，淡季200多元也能出售，但這次平台扣款讓他難以理解。他提供的後台資料顯示，商家促銷金額包括「今夜特價」扣款800元、「平台神券」78.67元、「經營助手限時優惠」181元、「黑金會員8折」315元及「馬上來財」158元。

鍾先生說，「黑金會員八折」尚能理解，但「馬上來財」等多項扣款名目莫名其妙。訂單雖標示「無早餐」，但客人是平台黑金會員，系統自動送出「免費兌早餐」權益，早餐成本也由商家承擔，令原本僅40.67元的收入進一步減少。

鍾先生表示，過去也曾遇到「賠本賺吆喝」的訂單，但這次不敢拒單，因為就在前一天，他因拒單遭平台處罰，店鋪排名和綜合分均被下調。他說，客棧與平台簽了「獨家」，線上客源全押在這一渠道上，「我拒單就被降排名，沒排名就沒客源」。若終止合作，則算單方解約，還須賠平台一筆錢。

對於扣款名目的詳細解釋，鍾先生自8月8日起反覆聯繫平台客服，但未得到實質回應。報導說，經連繫平台商家專線，客服核實後13日表示，這些都是商家自己的活動，若是平台活動則不會扣商家款；活動須商家主動參與。客服並稱，門店翌日已退出相關活動，其中「馬上來財」於8月8日上午11時27分退出。

對於客人實付221元，商家僅得40.67元，中間180多元的資金流向，客服未直接回應，僅表示會反饋業務側。

對此，中國企業資本聯盟副理事長柏文喜指出，平台優惠成本若轉嫁給商家，可能迫使商家壓縮服務、食材及設施成本，造成「劣幣驅逐良幣」。他認為，平台優惠看似讓利，實際可能形成「平台請客，商家買單」，並讓無力參與價格戰的優質商家加速出局。

顧客221元訂酒店，商家僅獲40.67元。(取材自華商報)