一帶一路變「一欠一路」？海外華工討薪非個例

中國工人在俄羅斯討薪被帶走，上千工友圍住警車聲援現場。（視頻截圖 ）

中國國企工人因討薪而在俄羅斯 爆發勞資衝突引發關注。據媒體分析和網上流傳相關視頻指出，這場事件並非個例，今年以來，在與中國合作「一帶一路 」的多個國家都發生過，在參與中企的漠視下，工地現場猶如隱形勞工營，甚至有工人討薪時面臨死傷卻被隱匿、打發，維權困難，諷「一帶一路」成了「一欠一路」。

據媒體分析稱，9日在俄羅斯聖彼得堡波羅的海沿岸爆發的討薪衝突，最終雖以工人的勝利暫時平息，但它透露了海外中資企業長久以來粉飾的太平。聖彼得堡這家企業叫「中國化學工程第七建設有限公司」，簡稱「七化建」，是央企「中國化學工程集團」旗下全資子公司，負責波羅的海天然氣化工綜合體項目及天然氣制甲醇化工綜合體項目，兩張訂單總額突破200億歐元。

然而，超級工程需要海量的熟練技術工人，俄羅斯本土勞動力嚴重短缺且辦事效率低下，該央企於是回中國招募失業的農民工，短短幾年內，這裡變成一座保安層層包圍、龐大而又封閉的「中國勞工城」，總人數達約2萬人。招募廣告詞寫「焊工日薪780元（人民幣，下同）、普工380元，一天10小時，工資壓三個月月結。一個批次招206人，大量要，一直招！」

但出國前，工人們就先要向各級中介繳納幾千甚至上萬元不等的「出境費」、「簽證辦理費」或「押金」，到了出境簽合同的環節，才發現合同的履約主體是經重重分包的不知名勞務公司，「固定月薪」變成考核極其苛刻的計件制或計時制，甚至規定「工程完工後統一結算」。而當地凜冽的波羅的海寒風等惡劣環境，2025年就有10名中國工人死亡而禮水「私了」；就連工地生活區的食品與生活物資，都是高層聯合壟斷，物價高的離譜。

在這種情況下還拿不到工資，工人們當然不能接受，尤其工資經常被拖欠三個月、五個月甚至半年之久。工人想維權，又會被沒收護照，曾有另一個中國承包商項目上千名工人因欠薪五個月上街，被各罰款5萬盧布。

而在「一帶一路」全球的版圖上，類似的勞工抗議並非個例。在海外工人拍出來的視頻評論區裡，無數正在全球各大工地上出賣體力的中國勞工紛紛留言大倒苦水，有人嘲諷國家吹捧的「一帶一路」已成了「一欠一路」。