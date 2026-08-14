我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瑞安乘客差點被吸出窗外 調查指波音737引擎風扇斷裂釀禍

藍白聯手 台灣「廢除非核家園」公投送出立院

瞇瞇眼、煙燻妝 清華教授拿國家經費畫女紅軍 網民怒了

中國新聞組／北京14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
清菙大學博士劉翔鵬筆下的女紅軍。（取材自微博）
清菙大學博士劉翔鵬筆下的女紅軍。（取材自微博）

為紅念紅軍長征勝利90周年，山東濟南市美術館近日舉辦主題美術展，但原本該莊重、肅穆的紅軍形象，在展出作品中被畫成一個個瞇瞇眼、吊眼、煙燻妝、目現萎靡甚至還出現詭異手勢，這讓大批網民坐不住了，一扒發現這些紅軍人物還是出自清華大學藝術學博士的筆下，立刻讓網民炸鍋，大罵清華博士拿國家經費卻把紅軍畫成充滿西方醜化審美的模樣，質疑是褻瀆先烈。在輿論撻伐下，館方已將相關作品撤下，官方也介入調查。

綜合媒體報導，今年10月是紅軍長征勝利90周年，這項紀念展是由山東、四川兩省文聯、美協合辦的官方公益展，今年7月31日在濟南美術館開幕，名稱是「川魯同輝——紀念中國工農紅軍長征勝利90周年主題美術作品展」，，初衷是緬懷先烈、傳承長征精神。

以前繪畫裡的紅軍。（取材自微博）
以前繪畫裡的紅軍。（取材自微博）

不過有網民發現，其中一幅名為「新時代的長征路之星星火」展出畫作中，小紅軍、女紅軍、老紅軍無一例外全部是狹長吊梢眉、細瞇空洞雙眼，沒有堅毅、果敢和朝氣，甚至全員眼神渙散、看來萎靡頹廢，完全沒有當年紅軍浴血衝鋒的鐵血精氣神。

而且，歷史上的女紅軍是生死一線的絕境行軍，而在這件作品中，女紅軍妝容精緻帶煙燻質感，手指留著修長精緻的美甲，被網民形容看來輕浮做作，徹底扭曲革命女性的英雄形象，幾位頭戴八角帽的紅軍女戰士出現詭異手勢，敬禮姿勢也顯得敷衍無力。

而這幅作品是出自擁有中國美術家協會會員、清華大學藝術學博士、山東師範大學美術學院教授、博士生導師等多個「精英」頭銜的劉翔鵬。大批網民批評，這是官方正規展覽，背後是國家藝術基金扶持，這樣涉及扭曲先烈形象的作品不僅是由精英畫出且能層層過審，顯得無比荒唐、刺眼。

大批網民把劉翔鵬和這項展覽罵上了熱搜：「我祖輩是老紅軍，見過長征的苦、打過仗、流過血，要是看到這幅畫，真的死不瞑目，」「藝術無邊界，但敬畏有底線。審美可以多元，但是不能褻瀆先烈、歪曲歷史。」「普通人不敢碰的紅線，頂級教授拿著學歷、資源、公費肆意踐踏，這才是最可怕的。」「就這繪畫水平可以評教授？」」有網民呼籲「嚴肅追責」，憂這類作品會誤導青少年對革命先烈的認知。

也有部分業內人士認為，這畫風屬於藝術風格個性化表達，人物五官只是繪畫技法問題，手勢、妝容是網民過度聯想，不存在刻意抹黑。

輿論發酵後，該畫作已從展覽中撤下，其國家藝術基金資助項目也被終止，後續資金停止撥付，已撥付資金被追回。山東師範大學方面已介入調查。

精華 FAQ

  • 這是由山東、四川兩省文聯與美協合辦的官方公益展，主題為紀念中國工農紅軍長征勝利90周年，原意是緬懷先烈、傳承長征精神，並於濟南美術館展出。

  • 爭議集中在人物被畫成瞇瞇眼、吊眼、煙燻妝、眼神萎靡，女紅軍還出現美甲與詭異手勢，被批評扭曲革命先烈形象，甚至被質疑帶有西方醜化審美。

  • 輿論發酵後，該畫作已從展覽撤下，國家藝術基金資助項目也被終止，後續資金停止撥付，已撥付部分被追回；山東師範大學方面則已介入調查。

上一則

破衣大叔遞紙條為女兒買衣 紹興老闆娘的作法看哭網友

下一則

一帶一路變「一欠一路」？海外華工討薪非個例

延伸閱讀

35萬公帑考證莫言家世 中國人大教授「優秀」論文惹議

35萬公帑考證莫言家世 中國人大教授「優秀」論文惹議
山西女醫「十級美顏」證件照刷屏 網笑：沒掛號就看好抑鬱症

山西女醫「十級美顏」證件照刷屏 網笑：沒掛號就看好抑鬱症
「紫禁城中靜悄悄」 郭德綱京劇演出謔改紅歌遭查

「紫禁城中靜悄悄」 郭德綱京劇演出謔改紅歌遭查
「奧德賽」北京首映 中知名主持陳璇「卑躬屈膝」被罵上熱搜

「奧德賽」北京首映 中知名主持陳璇「卑躬屈膝」被罵上熱搜

熱門新聞

視頻中，大爺向同村村民抱怨升學宴冷清，沒收到預期300人的份子錢。（視頻截圖）

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

2026-08-13 06:30
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
消防員捕獲眼鏡王蛇。(視頻截圖)

雲南茶園驚見眼鏡王蛇 消防員捉捕傻眼：「一家38口」

2026-08-08 08:30
租客夜間在上鎖的櫃子裡發現逝者遺像，當場嚇哭連夜搬離，房東退還押金，平台「我愛我家」拒退仲介費，租客稱將提告。（取材自極目新聞）

房東上鎖的櫃子裡 上海租客發現1相片 竟嚇哭連夜搬離

2026-08-07 10:30
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 （中新社）

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

2026-08-10 14:27
DeepSeek創辦人梁文鋒。(微博)

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

2026-08-11 20:57

超人氣

更多 >
孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了
「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事
報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫

報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫
好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等

好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等
杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲

杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲