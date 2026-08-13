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刑事裁定書曝光 「三體宇宙」前CEO許垚殺人案細節揭露

記者賴錦宏／即時報導
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三體宇宙原CEO許垚5月21日被執行死刑。（取材自上觀新聞）
三體宇宙原CEO許垚5月21日被執行死刑。（取材自上觀新聞）

中國科幻產業企業「三體宇宙」原執行長許垚，毒殺遊戲公司遊族網路董事長林奇一案，前者已伏法被執行死刑。日前該案細節被透露，許垚推薦林奇服用藥物，然後在藥內投入劇毒物質。據江蘇新聞，中國最高人民法院刑事審判庭主辦的「刑事審判參考」選登了此案的刑事裁定書、披露案件細節。

案情顯示，2020年，許垚在網路上查詢多種毒物的性質、中毒症狀、致死量等內容，冒用1所大學醫學部、1家生物技術有限公司等名義，透過網路購買河豚毒素、α-鵝膏毒肽、氯化甲基汞等毒物及醫藥器具等，利用其在上海市的辦公室、倉庫等地點灌裝毒品。

之後，許垚多次潛進餐廳內選擇地點、拍照，推薦林奇服用培菲康（益生菌、非處方藥品），並在餐廳冰箱內林奇服用的培菲康藥瓶內，投入其事先灌裝了河豚毒素、α-鵝膏毒肽的有毒膠囊。2020年12月16日下午，林奇服用膠囊後毒發，經搶救無效，因河豚毒素、α-鵝膏毒肽致多器官功能衰竭死亡。

證券時報稍早報導，林奇1981年出生，是80後企業家。他白手起家創造遊族網路，2014年借殼梅花傘登陸A股，2020年11月2日，林奇位列《2020胡潤80後白手起家富豪榜》第31位。

許垚同樣出生於1981年，他於2017年加入林奇麾下的遊族集團，擔任上海遊族資訊科技有限公司首席風控官。 2018年8月，他擔任林奇掌控的另一家公司，也就是三體公司的執行長職務。

林奇與許垚最初關係融洽，但後來分歧不斷加深。林奇曾對許垚降薪，並削弱其管理權限。到2020年，林奇已物色新的人選，準備取代許垚。許垚遂起殺心。

上海市第一中級人民法院2024年3月一審認定，許垚犯故意殺人罪，判處死刑、剝奪政治權利終身；另犯投放危險物質罪，判處有期徒刑6年。法院最後裁定對許垚執行死刑，剝奪政治權利終身。許垚隨後提出上訴。2025年1月，上海市高級人民法院駁回上訴，維持原判，今年5月21日許垚被執行死刑。

三體宇宙5月26日發布聲明稱，關於三體宇宙發起人林奇的案件塵埃落定，正義終得伸張。聲明指出，作為並肩奮戰的團隊成員，公司上下同仁，感念司法公正，深切緬懷林奇，並向家屬致以誠摯哀思。

精華 FAQ

  • 他先在網路查詢毒物性質、症狀與致死量，再冒用機構名義購買河豚毒素、α-鵝膏毒肽等，將毒物灌裝成膠囊，混入林奇服用的培菲康藥瓶中下手。

  • 上海市第一中級人民法院2024年3月一審判許垚故意殺人罪死刑、剝奪政治權利終身，另判投放危險物質罪有期徒刑6年；上海高院2025年1月駁回上訴後，他於5月21日被執行死刑。

  • 兩人最初合作關係不錯，但後來林奇對許垚降薪並削弱其管理權限，2020年又準備找新人取代他，讓許垚不滿加深，最終萌生殺意並犯下命案。

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