「蹲點入室」殺害前女友 陝西男一審判死 當庭上訴

西安男子蹲點入室殺害前女友案，一審判處死刑，被告當庭上訴。（取材自封面新聞）

陝西西安一名張姓男子涉嫌跟蹤、踩點後，假扮快遞員闖入前女友家中將其殺害，案件12日一審宣判，張男因故意殺人罪被判處死刑 ，剝奪政治權利終身。判決認定其犯罪手段特別殘忍，且在被害人求饒後仍持續行兇，殺人意志堅決，罪行嚴重。張男當庭表示上訴。

封面新聞報導，受害人雯雯家屬向記者證實，西安市中級人民法院12日下午對案件一審宣判。判決書指出，張男犯罪手段特別殘忍，在被害人不堪傷害向其求饒時仍然痛下殺手，主觀惡性深、人身危險性大，依法判處死刑、剝奪政治權利終身。旁聽人員透露，張男當庭表示上訴。

案件發生於2025年11月。據起訴書，張男與雯雯曾是男女朋友，兩人於2025年4月分手。分手後，張男多次糾纏雯雯遭拒，之後開始預謀實施侵害。

同年11月12日起，張男開始跟蹤雯雯並在其住處附近踩點。11月22日凌晨，他前往自家民房取得一只32吋行李箱及一根帶鐵釘的木棍，準備伺機作案。當日上午，他曾前往雯雯居住的小區蹲守，但因看到雯雯與母親一起外出，未能下手。

11月23日上午8時許，張男駕車攜帶行李箱及木棍，再次到雯雯居住的小區樓道等候。待雯雯母親出門上班後，他假稱快遞員敲門，進入雯雯家中行凶。

據報導，案發後，張男曾使用拖把清理現場，並將雯雯手機裝入口袋。其後雯雯表姊前來探望，張男以雯雯不在家為由將其支開，並一度試圖將屍體拖至四樓樓道，製造被害人不在家中的假象，但未能成功，最後將屍體拖回室內。

張男離開時，將作案木棍、作案時所穿褲子及雯雯手機等物品裝入背包。下樓後遭雯雯表姊阻攔，背包被拽落，張男棄包駕車逃離，途中將雯雯的手機丟入灃河。當晚8時15分許，警方將張男抓獲。

經司法鑑定，雯雯因外力作用於頸部造成機械性窒息死亡。

2026年7月11日，本案在西安市中級人民法院開庭審理。庭上，張男及其辯護律師主張應認定為故意傷害致人死亡。旁聽人員轉述，辯方曾表示「很多說法都翻供了，說只是想把她打暈，然後裝箱帶走」，檢方則建議對張男判處死刑。

雯雯母親表示，張男是西安鄠邑人，與女兒原為高中同學，兩人2024年在高中同學聚會上再次見面後開始交往。她曾從女兒口中得知，張男控制欲較強。分手後，張男仍多次透過微信及簡訊聯繫、糾纏雯雯。

此次一審判決後，張男當庭表示上訴，案件後續仍待二審程序處理。