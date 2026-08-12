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超崩潰…深圳炸雞店爆單 店員忙到失聲痛哭後暈倒

中國新聞組／北京12日電
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炸雞店員工忙到暈倒。（視頻截圖）
炸雞店員工忙到暈倒。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

深圳一間炸雞店因訂單暴增、僅剩1名新手員工獨撐後廚，情緒崩潰並疑似呼吸性鹼中毒暈倒；店方與工會介入後表示人員已無大礙。

有網友近日反映，廣東深圳一家「不可炸雞」門店拍到店員因訂單過多，在後廚忙到情緒崩潰，導致呼吸性鹼中毒，暈倒在地面抽搐。影片中，該店員一邊失聲痛哭一邊不敢停下手中動作，最終倒地不起。另一工作人員到場讓其冷靜，全程無施救。對此，炸雞店回應，正常應配備兩名人手，但因當天一人請假，導致店員一個人忙不過暈倒，已對涉事店員進行安撫，身體並無大礙。龍華區總工會也到場確認無大礙後，該員工已應聘其他崗位離開，老闆結算了工資。

▲ youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合荔枝新聞、正在新聞、中華網報導，不可炸雞工作人員11日表示，公司已了解此事，涉事店員為新手員工，門店正常應配備兩名人手，但因當天一人請假，又突然爆單，導致店員一個人忙不過來，最終因情緒崩潰倒地抽搐。公司已派專人處理並安撫，表示其身體並無大礙。

龍華區總工會表示，工作人員已到現場，當時店員因突然爆單曾向店長求助，但訂單過多導致崩潰，並出現呼吸性鹼中毒，隨後恢復、無大礙。目前該員工已應聘其他職位離開，老闆也已結算薪資。

市場監督管理局檢查後確認店鋪手續齊全，僅因垃圾桶未蓋蓋子進行教育。

對此，網友紛紛為涉事員工感到委屈，一個人做兩個人的活，累到暈倒，結清工資就算完了？

報導指出，至於是否屬於工傷，工傷保險條例第14、15條指出，工作時間及工作場所內因工作原因受到事故傷害，或工作時間、工作崗位突發疾病死亡等情況，可涉及工傷或視同工傷認定。本案店員暈倒後恢復，未達到48小時內搶救無效死亡情形，是否屬工傷仍須依法認定。

報導說，老闆結清工資看似體面，但如果店裡的排班表一直是兩崗一人，下一個暈倒的可能還在路上。對打工人來說，累到身體報警不是小事——加班費可以算，工傷認定要留好證據，被迫離職該拿的補償一分不能少。這份「薪資清單」背後的權利，才是真正該算清的帳。

炸雞店員工忙到暈倒。（視頻截圖）
炸雞店員工忙到暈倒。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 據報導，門店當天突然爆單，但原本應有的2名人手只剩1人上班，且該員工又是新手，長時間高壓作業下情緒崩潰，最後倒地抽搐暈倒。

  • 店方表示，門店正常應配備2名人手，但因1人請假才造成一人忙不過來；事後已安排專人安撫，並稱該員工身體並無大礙，薪資也已結算。

  • 報導指出，工傷需依工傷保險條例由主管機關依法認定；雖然事件發生在工作中，但員工暈倒後已恢復，未達到死亡等視同工傷情形，仍須看證據與認定結果。

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