被騙赴菲遭撕票？網紅母：未收女兒遇害消息 仍是失蹤狀態

網傳百萬網紅「雅典娜」遭綁架遇害，甚至指案件與日前從美國被引渡回中國的劉某文有關。不過，「雅典娜」母親11日表示，至今沒有收到女兒遇害的任何消息，女兒仍處於失蹤狀態，呼籲外界停止傳播未經證實的資訊。

據觀察者網報導，「雅典娜」本名孔麗梅。多家媒體10日發布消息稱，她已確認遇害，並將案件與上月從美國被引渡回國的劉某文聯繫在一起。

孔麗梅的母親袁女士11日上午接受縱覽新聞採訪時否認相關消息。她表示，女兒失蹤至今已有三年，家人沒有收到任何有關她遇害的資訊，「女兒仍是失蹤狀態，3年裡沒有收到任何信息」，網傳遇害消息並不屬實。

對於外界指稱孔麗梅失蹤與劉某文有關，袁女士也說，從來沒有人向她提及兩者存在關聯。

袁女士表示，孔麗梅是家中獨生女，女兒失蹤三年來，她一直生活在痛苦中，但網路上不斷出現各種不實消息。由於自己文化知識有限，擔心說錯話，也不知道如何向外界解釋，因此過去一直沒有公開發聲。她希望網友及相關平台不要再傳播道聽途說的內容。

近期網路流傳的說法稱，2023年6月，孔麗梅遭「閨密」李一菲（又名李怡霏）以旅遊散心、海外拍攝為由騙至菲律賓馬尼拉，抵達後遭劉某文領導的跨國綁架團夥控制。

另有媒體引用所謂寧波公安發布的視頻截圖，聲稱「片尾受害者名單中，有中國人網紅『雅典娜Liya』的名字」，進一步引起關注。

不過，紅星新聞11日從寧波警方獲悉，劉某文系列案件以及網紅「雅典娜Liya」被綁架案，均不是寧波公安辦理的案件。

截至目前，沒有任何中國或菲律賓警方及政府部門就「雅典娜Liya」失蹤案發布正式通報。