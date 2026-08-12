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對婚姻不忠？浙男偷偷給父母50萬「盡孝」 妻子起訴離婚

中國新聞組／北京12日電
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浙江紹興一名年收入約25萬元（人民幣，下同）的男子，婚後五年間瞞著妻子，每年轉給父母10萬元，累計50萬元。妻子得知後認為丈夫惡意轉移夫妻共同財產，實屬「對婚姻不忠」，決定透過離婚訴訟維權。律師指出，大額轉帳若未經配偶同意，已明顯超出正常贍養限度，配偶可主張贈與無效並要求退還。

據光明網報導，40歲楊女士近日向紹興市婦女兒童家庭服務中心諮詢：「結婚後，我老公瞞著我給他父母轉帳了50萬元，我能要回來嗎？」

楊女士與同齡的陳先生五年前經人介紹相識，兩人都有穩定工作，交往半年後在雙方父母促成下結婚。楊女士表示，可能因婚前感情基礎不深或性格差異，夫妻婚後經常因瑣事爭執，隔年女兒出生後，關係仍未改善。

楊女士說，丈夫年收入約25萬元，每月負擔約2000元女兒生活費及4000元房貸；她年收入約12萬元，主要支付家庭日常開銷、孩子興趣班及人情往來等費用。

「可能是太著急結婚了，在這段婚姻裡感受不到被愛。兩人經常冷戰，離婚只是時間問題。」楊女士近日詢問家庭存款，卻發現餘額不到10萬元。她認為，以丈夫的收入扣除相關支出，五年下來至少應該存下六、七十萬元。

經她追問，丈夫才坦承，因父母幫忙照顧孩子，五年來每年給父母10萬元「孝敬」，累計已達50萬元。

楊女士無法接受，表示公婆都有「不菲的退休金」，身體健康，「即便幫忙帶孩子，也不應花費50萬元。這明顯是在惡意轉移夫妻共同財產。」她因此認為丈夫對夫妻財產的處置有問題，準備提起離婚訴訟維權。

北京安劍律師事務所律師周兆成表示，夫妻間應遵循大額支出共同商議原則，贍養主要在於滿足老人基本生活需求，而非無限制供養原生家庭。

周兆成指出，依「民法典」，婚後收入屬夫妻共同財產，平時給父母數千元買藥或零用，屬家庭日常開支合理範圍；但超出日常生活所需的大額轉帳，不能由一方自行決定。

他認為，五年累計轉帳50萬元「明顯超出了正常贍養的限度」，如果未取得配偶同意，屬無權處分，妻子可以主張贈與行為無效，要求全額退還。

周兆成並表示，依「民法典」規定，離婚時若存在惡意轉移財產情形，相關一方可能面臨少分甚至不分夫妻共同財產的後果。

精華 FAQ

  • 她認為夫妻收入屬共同財產，丈夫未經同意就長期大額轉給父母，已超出正常贍養範圍，等同惡意轉移財產，因此決定以離婚訴訟維權。

  • 依內文所述，陳先生每年偷偷轉給父母10萬元，連續5年累計共50萬元。妻子得知後，才發現家庭存款明顯低於她原先預期。

  • 律師表示，婚後收入通常屬夫妻共同財產，日常小額孝親可接受，但超出生活所需的大額轉帳須經配偶同意，否則可能被認定無權處分並要求退還。

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