河北滄州趙一鳴零食門市爆出稱重爭議事件。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 河北趙一鳴零食門市遭爆牛肉乾秤重爭議，4塊商品結帳64.58元，顧客復秤僅值約17元，店方稱為操作失誤並提賠償。

河北滄州趙一鳴零食門市爆出秤重爭議事件。顧客近日購買四塊牛肉乾，小票顯示0.299公斤，收費64.58元人民幣(約9.5美元)，但自行復秤實際僅0.08公斤，價值17.29元，並且整單所有散裝商品都被多計算重量。對此，涉事店長道歉表示，此事系店員個人操作失誤所致，並提出整單三倍賠償的和解方案。但顧客不接受，選擇向相關部門投訴維權。

綜合快科技等媒體報導，前不久趙一鳴才被曝出包裝「縮水」、缺斤少兩的問題，這剛過沒多久，又被顧客爆料「牛肉乾秤重事件」。滄州青縣一名顧客近日在趙一鳴店內隨手拿了幾樣零食，其中包括四塊牛肉乾，結帳的時候四塊牛肉乾稱出來0.299公斤，收費64.58元。

回到家他愈想愈不對勁，於是拿出自己的秤重新秤了一下，4塊牛肉乾實際上只有80克，以單價算只值17.28元，差了整整47元。

涉事店長表示，監控沒問題、秤沒問題，不知道系統怎麼辨識的，錯了就是錯了，我們也認，「店員入職時間較短，經驗不足，每天秤重商品較多，偶爾會出現操作變形的情況。」

目前，店長已經向顧客道了歉，提出了賠償方案，整單三倍賠償，但顧客表示不接受，「我要報警，要報工商局。」雙方尚未達成協議。

對於秤重系統是否存在問題，該負責人予以否認，並說：「趙一鳴全國擁有上萬家門店，系統若存在問題，那還了得？」負責人稱，目前門市日常營運未受明顯影響，仍在正常營業。

據報導，整件事情爭議點在於並非單品偶然出錯，而是整張訂單全部散裝商品重量虛高。商家把問題歸於系統，卻無法給出具體故障原因，引發網友討論。

報導指出，計量誠信是線下零食店的底線，到底是系統bug還是人為問題，等待監理機關調查結果。

據報導，趙一鳴零食是湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司旗下專業零食連鎖品牌，以「省錢就逛趙一鳴」為價值主張，堅持讓利消費者，為人民省錢。

趙一鳴零食以「省錢就逛趙一鳴」為價值主張。（取材自鳳凰網）