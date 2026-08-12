颱風影響 東航快著陸又復飛 「整架飛機都是乾嘔聲」

上海虹橋機場。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 東航MU6038航班因颱風白海豚影響在接近浦東時復飛，機上顛簸劇烈、多人不適，最後改降虹橋並順利完成入境，東航表示為天氣造成的航變。

有中國網友「呆呆豆」近日發布影片稱，受颱風「白海豚」影響，他搭乘從烏茲別克首都塔什干飛往上海浦東的東航 MU6038航班，「第一次經歷快落(著陸)又復飛」、「整架飛機（機艙內）都是乾嘔聲」，最後並改為降落虹橋機場。對此，東航表示，因為天氣原因導致航變發生。

瀟湘晨報報導，復飛是民航專業技術術語，指的是飛機在進場著陸過程中，由於機場障礙或飛機本身發生故障，以及其他不宜降落的條件存在時，飛機中止進近嚴格按照程序重新拉起轉入爬升的過程。

8月8日，「呆呆豆」搭乘從塔什干飛往上海浦東的MU6038航班，原本的起飛時間應該是晚上8點20分，但延誤到了晚上9點40分。原本計畫落地的時間應該是北京時間6點40分，但因為天氣原因7點才開始降落。

她說，當時飛機顛簸嚴重，離地面很近的時候機長採取了復飛的措施。飛機廣播告知大家，飛機將在虹橋機場落地。

虹橋機場同樣是大風大雨的天氣，因為持續的顛簸，機艙裡的許多乘客出現了嘔吐症狀。讓「呆呆豆」感到安心的是，機長最終讓飛機平安落地。 「落地的那一刻整個機艙響起了特別大的掌聲。」她回憶道。

因是國際航班，原本報批入境的地點是浦東，工作人員立刻採取了緊急措施申請從虹橋入境。 「整個機組都很給力，只花了一小時就帶我們成功入境虹橋了。空乘也一直在安撫大家的情緒，處理機艙的嘔吐物。」

經歷了這突發狀況，「呆呆豆」表示，自己下飛機後手都在抖。她發現，自己搭乘的剛好是東方航空「玩具總動員」主題彩繪飛機，飛機前方就是「巴斯光年」這個角色， 「感謝機長，你真的是巴斯光年。」

據報導，東方航空客服人員11日表示，MU6038航班確實發生航變，是因為天氣原因造成。

報導指出，近日有不少網友表示遇到航班取消的情況。東方航空10日發布關於颱風「白海豚」影響東航部分航班的出行提示。提示稱，今年第13號颱風「白海豚」10日至11日將影響上海(虹橋、浦東)、南京、無錫等地部分進出港航班，東航將密切關注颱風動向，適時調整航班運行。旅客如遇航班延誤或取消，可透過東航官網、APP、微信服務號、小程式或致電東航客服專線等方式免費辦理機票退票或改期。