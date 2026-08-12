隔17天更新…36歲吉林網紅「逍遙客」為救父氨氣中毒亡

逍遙客。(取材自極目新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 吉林蛟河網紅「逍遙客」因家中氨氣泄漏救父不幸中毒身亡，妻子與家屬表示將延續其推廣家鄉的心願，網友也紛紛悼念。

8月11日，吉林蛟河網紅「逍遙客」時隔17天發視頻稱，逍遙客於7月26日下午3點53分，因救其父親氨氣中毒搶救無效與世長辭，享年36歲。

極目新聞報導，逍遙客的妻子在視頻文章中說：「我的先生逍遙客於2026年7月26日下午3點53分左右，在家中氨氣泄漏危急時刻，義無反顧挺身而出營救父親，因嚴重氨氣中毒，搶救無效永遠離開了我們，終年36歲。他這一生善良正直、至孝至誠，心中一直懷揣心願，想要把家鄉的風土、家鄉物產推廣出去，讓更多人看見故土。如今斯人已去，我身為他的遺孀遵從他生前的遺願，代為守護這個帳號，以後會繼續拍攝家鄉風景，推介家鄉本土特產好物，完成他的夢想。」

報導指出，在視頻評論區，有不少網友緬懷留言，稱逍遙客經常在蛟河當地直播家鄉的風土人情，很多蛟河人離開家鄉後，能在逍遙客的視頻和直播鏡頭中看到熟悉的家鄉，感到十分親切和懷念。如今逍遙客不幸去世，他們深感痛心。還有網友曬出了和逍遙客的合影。

據報導，逍遙客的姊姊客女士表示，逍遙客的真名叫客群，是她的親弟弟。弟弟平時和弟媳一起在蛟河老家照護年邁的父親，而她遠嫁他鄉到了廣東，「他每天都會直播東北老家的風土人情，我每天都會看他的直播，想著重逢的畫面，沒想到竟是最後一別」。

客女士稱，近日她返回了蛟河老家操辦弟弟的喪事，「太痛心了，弟弟生前我沒能見上他最後一面，成了這輩子的遺憾」。

逍遙客的妻子說，目前父親並無生命危險，但由於此事屬於隱私，具體情況她不想過多提及，她也會遵從丈夫生前的遺願，繼續在逍遙客的帳號上更新。

據報導，蛟河一位夜市店鋪老闆11日稱，逍遙客幾乎每天晚上都會到夜市開啟直播，但近日不知道什麼原因沒有看到，11日看到最新視頻才知道他不幸去世的消息。

報導指出，短視頻社交媒體帳號頁面顯示，逍遙客擁有8.3萬粉絲，主頁有265條作品，分為東北農場-春、夏、秋、冬共四個章節。除8月11日的更新外，最新一條視頻發布於7月25日，內容是蛟河的無人機俯拍畫面，配文稱：「也許我們不得不離開家鄉是因為身不由己，而當你意識到可能再也沒有機會回去了，那一瞬間會不會難過。」