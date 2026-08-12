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山西500年明代城牆遭「毀滅式修繕」 國家文物局調查

中國新聞組／北京12日電
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山西省呂梁市中陽縣一段擁有逾500年歷史明代古城牆，迄今僅剩零星段落。(視頻截圖...
山西省呂梁市中陽縣一段擁有逾500年歷史明代古城牆，迄今僅剩零星段落。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

山西中陽縣保存較完整的明代城牆狐尾溝段，遭疑以修繕名義拆舊建新、改成仿古門樓，引發外界強烈批評，國家與地方文物部門已介入調查。

山西省呂梁市中陽縣一段擁有逾500年歷史、保存最為完整的明代殘存古城牆，迄今僅剩零星段落。有媒體日前調查發現，古城牆中保存最好的、約50米長的狐尾溝門樓段城牆，於2025年被「拆舊建新」、「毀滅式修繕」，原貌盡失。原有的古老城牆磚與地基條石被直接當作建築垃圾傾倒，原址則拔地而起一座貼著黑灰仿古磚的新門樓。此舉引發社會各界強烈撻伐，目前國家文物局及山西省文物局已正式介入調查。

綜合澎湃新聞、觀察者網報導，據縣志記載，中陽明代城牆始建於明景泰元年（1450年），形成「鳳凰城」山城格局。上世紀80年代城市擴建時大部分遭拆除，目前僅剩狐尾溝、雷家溝山坡上的少量夯土段。其中，狐尾溝門樓段約50米長，是現存城牆中保存較好的一段。

2025年4月至8月，中陽縣林業局以「恢復修繕」名義，對狐尾溝門樓段實施改造，實際拆除原有斑駁老牆磚及地基條石，並由施工單位當作建築垃圾傾倒；原址則新建高大的仿古門樓，外貼統一黑灰色仿古磚。中陽縣林業局林業站站長杜鳳山受訪時否認「拆舊建新」，稱工程是「修繕、亮化」，並表示原牆磚存在安全隱患。

項目開工前，中陽縣林業局曾向縣文旅局徵詢意見，文旅局兩度回函，並邀請山西省文物局專家董養忠勘察。專家書面意見指出，該段城牆具有重要歷史及文物價值，應採取現狀加固、補砌、防水展示等方式保護。然而，林業局最終未依專家意見執行，相關回函事後也被稱「找不見」。林業局局長高建軍承認，「有做得不周到的地方」。

2025年8月，當地市民曾向呂梁市人民政府市長信箱反映，希望將中陽古城牆遺跡列入省、市、縣級文物古蹟保護名錄，並進行保護性修繕。當時中陽縣政府回應稱，專家透過現存夯土城牆的夯土層，初步認定其應為明代夯土城牆，並表示項目實施過程中已遵守文物保護相關規定，採取有效保護措施。

中陽縣文旅局局長孫曉龍則表示，古城牆尚未核定公布為文物保護單位，屬「低級別文物」。文旅局將履行認定程序，完成測繪、畫定保護紅線及編制修繕方案，並遵循「最小干預」原則，納入日常巡查。

山西省政協委員翟冬鴻去年曾指出，山西低級別文物占九成以上，其文化價值及時代特徵不容忽視，但部分修繕因過度追求「煥然一新」，出現「舊磚換新磚、拆舊建新」現象，使古建築失去原有歷史韻味，也可能損害石刻、雕塑的真實性與完整性。

目前，山西省文物局表示正在調查，國家文物局也已關注此事，後續處理結果仍待進一步公布。

輿論普遍認為，文化資產不可複製，以「民生」或「亮化」之名行破壞之實的「拆真建假」風氣必須被嚴厲懲處與制止。

精華 FAQ

  • 爭議核心在於中陽縣狐尾溝門樓段城牆被疑「拆舊建新」：原有老磚與地基條石被拆除棄置，原址改建成貼仿古磚的新門樓，導致珍貴歷史原貌大幅流失。

  • 中陽縣林業局稱工程屬修繕與亮化，並指舊牆磚有安全隱患；但文旅局邀請的省文物局專家建議採現狀加固、補砌與防水展示等方式保護，未主張拆除重建。

  • 目前山西省文物局與國家文物局都已關注並展開調查，後續結果尚未公布；輿論則要求嚴懲以民生、亮化為名的破壞式修繕，避免文物真實性再受損。

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