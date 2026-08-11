我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大反轉 網紅遭陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉

傅崐萁未現身協商 韓國瑜批病態「把我們當猴子耍」

中國24歲網紅車禍搶救1個月不治 昔砸觀音像影片遭翻出

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國網紅姜小柔驚傳過世，得年24歲。（取材自微博）
中國網紅姜小柔驚傳過世，得年24歲。（取材自微博）

中國擁有逾128萬粉絲的網紅姜小柔驚傳離世，年僅24歲。她今年7月中旬返家途中發生重大車禍，因全身多處重創、失血性休克等傷勢，被送進加護病房搶救，經近一個月治療後仍宣告不治。消息曝光後，引發大批粉絲震驚與不捨，其家鄉村幹部也於10日證實死訊。

據了解，本姓李的姜小柔來自湖南，平時經營靈異探險、廢墟探訪及「破除迷信」等主題內容，以大膽拍攝風格在社群平台累積高人氣。

根據中媒報導，姜小柔於7月15日凌晨自廣西返回廣州途中發生嚴重車禍，隨即被送往中山大學孫逸仙紀念醫院救治。醫院診斷指出，她全身多處重創，並出現創傷性凝血異常、多重器官受損及嚴重腦部損傷等情況，一度仰賴呼吸器維持生命，在加護病房持續接受治療。

由於龐大的醫療費用超出家庭負荷，姜小柔母親曾透過親友對外求助，家鄉慈善單位也提供急難救助金協助。不過，院方重症醫學科人員及其家鄉村幹部10日證實，她最終仍因傷勢過重離世，生命停留在24歲。

噩耗傳出後，大批粉絲湧入姜小柔的社群平台留言悼念，表達不捨與哀悼。她的抖音帳號「姜小柔吖」最後一次更新停留在7月9日，如今已成為粉絲追思的地方。此外，有網友翻出她過去拍攝的影片，其中包括曾以鐵鎚敲擊觀音像、作為「破除迷信」主題的一段內容，該影片當時曾引發不少爭議。

精華 FAQ

  • 她在7月15日凌晨自廣西返回廣州途中發生嚴重車禍，因全身多處重創、失血性休克等傷勢送醫急救，經近1個月治療後仍宣告不治。

  • 她來自湖南，本名李姓，長期拍攝靈異探險、廢墟探訪與「破除迷信」等主題內容，風格大膽且具話題性，因此在社群平台累積逾128萬粉絲。

  • 因網友翻出她曾以鐵鎚敲擊觀音像的影片，作為「破除迷信」題材的一部分，當時就曾引發爭議，如今在她離世後再度掀起輿論關注。

抖音

上一則

北戴河暑休收官 政治大戲登場 習9月訪美、五中全會10月召開

下一則

上門女婿出軌女鄰居生子 正宮花17年 終於把兩人送監獄

延伸閱讀

24歲探險網紅在粵車禍身亡 她曾砸觀音像…惹網民聯想

24歲探險網紅在粵車禍身亡 她曾砸觀音像…惹網民聯想
失聯兩周傳噩耗 27歲網紅海外獨旅驚傳陳屍飯店

失聯兩周傳噩耗 27歲網紅海外獨旅驚傳陳屍飯店
49歲加國網紅安樂死離世 3年前確診「早發性失智症」…親吐早有異狀

49歲加國網紅安樂死離世 3年前確診「早發性失智症」…親吐早有異狀
拍攝現場突腦出血...「與神同行」全勝宰 昏迷兩年48歲逝

拍攝現場突腦出血...「與神同行」全勝宰 昏迷兩年48歲逝

熱門新聞

華為首席科學家廖恒7月25日接受近五個小時的專訪，首次公開分享他對半導體產業底層邏輯的思考。（截自B站影片）

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

2026-08-04 13:13
消防員捕獲眼鏡王蛇。(視頻截圖)

雲南茶園驚見眼鏡王蛇 消防員捉捕傻眼：「一家38口」

2026-08-08 08:30
藝人劉樂妍近幾年已轉型為「助農主播」，她希望能因此獲得中國大陸「三八紅旗手」的榮銜。圖／取自劉樂妍個人微博

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

2026-08-03 10:59
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
租客夜間在上鎖的櫃子裡發現逝者遺像，當場嚇哭連夜搬離，房東退還押金，平台「我愛我家」拒退仲介費，租客稱將提告。（取材自極目新聞）

房東上鎖的櫃子裡 上海租客發現1相片 竟嚇哭連夜搬離

2026-08-07 10:30
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 （中新社）

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

2026-08-10 14:27

超人氣

更多 >
查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀

查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀
他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招
升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗
華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事
謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」