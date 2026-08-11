中國24歲網紅車禍搶救1個月不治 昔砸觀音像影片遭翻出

中國網紅姜小柔驚傳過世，得年24歲。（取材自微博）

中國擁有逾128萬粉絲的網紅姜小柔驚傳離世，年僅24歲。她今年7月中旬返家途中發生重大車禍，因全身多處重創、失血性休克等傷勢，被送進加護病房搶救，經近一個月治療後仍宣告不治。消息曝光後，引發大批粉絲震驚與不捨，其家鄉村幹部也於10日證實死訊。

據了解，本姓李的姜小柔來自湖南，平時經營靈異探險、廢墟探訪及「破除迷信」等主題內容，以大膽拍攝風格在社群平台累積高人氣。

根據中媒報導，姜小柔於7月15日凌晨自廣西返回廣州途中發生嚴重車禍，隨即被送往中山大學孫逸仙紀念醫院救治。醫院診斷指出，她全身多處重創，並出現創傷性凝血異常、多重器官受損及嚴重腦部損傷等情況，一度仰賴呼吸器維持生命，在加護病房持續接受治療。

由於龐大的醫療費用超出家庭負荷，姜小柔母親曾透過親友對外求助，家鄉慈善單位也提供急難救助金協助。不過，院方重症醫學科人員及其家鄉村幹部10日證實，她最終仍因傷勢過重離世，生命停留在24歲。

噩耗傳出後，大批粉絲湧入姜小柔的社群平台留言悼念，表達不捨與哀悼。她的抖音 帳號「姜小柔吖」最後一次更新停留在7月9日，如今已成為粉絲追思的地方。此外，有網友翻出她過去拍攝的影片，其中包括曾以鐵鎚敲擊觀音像、作為「破除迷信」主題的一段內容，該影片當時曾引發不少爭議。