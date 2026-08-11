男酒後與女上床猝死 家屬向3人索賠百萬 法院為何駁回？

王某撥打120並對張某進行急救；示意圖。（取材自紅星新聞）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 男子飲酒後與王某發生性關係，凌晨心源性猝死。

男子飲酒後與王某發生性關係，凌晨心源性猝死。 重點二： 家屬向王某及同場3人索賠128萬餘元，法院全數駁回。

家屬向王某及同場3人索賠128萬餘元，法院全數駁回。 重點三：法院認定被告無過錯，王某已及時施救且無法預見死亡。

男子張某與女子王某等人聚餐飲酒，二人隨後至張某住處發生性關係，張某凌晨因心源性猝死 ，張某家屬怒向王某及同場聚餐的劉某、陳某提告索賠128萬餘元(約18.9萬美元)；內蒙古烏審旗人民法院審理後，認定三被告並無過錯且已盡施救義務，一審判決駁回家屬全部訴訟請求。

紅星新聞報導，張某於2025年8月19日前往劉某家做飯，劉某聯繫王某一同用餐，陳某則曾短暫前來找東西後離開。當晚9時許，張某提議飲酒，三人分別飲用白酒與啤酒，至夜間11時許，張某與王某同車前往張某住處並發生性關係。

翌日凌晨4時許，王某發現張某嘴角冒出血沫，隨即撥打120並展開急救，惟張某送醫後仍於凌晨5時許宣告不醫，醫院初步診斷死因為心源性猝死。

警方筆錄與就診紀錄顯示，張某生前曾表示患有高血壓且心臟不適，曾有動態心電圖診斷出頻發室性早搏等症狀；司法鑑定亦證實其血液乙醇含量僅7.73mg/100mL，酒精含量極低。

法院認為，根據民法典規定，劉某作為飲酒場所提供者，負有安全保障義務。結合雙方提供證據，劉某的安全保障義務已盡到。張某為完全民事行為能力人且為提議飲酒者，無證據顯示有人惡意勸酒。

張某家屬認為王某與張某發生的性行為是引發張某非正常死亡的原因，但公安局卷宗顯示，二人的性行為發生後，間隔一段時間，張某因心臟病死亡。從張某家屬提供證據中無法推出張某因該性行為而誘發心臟病，故其應承擔舉證不能的後果。

同時，王某在發現張某身體不適時，及時撥打120並進行積極救治，符合民法典中及時施救的規定，王某及時、積極救治行為符合及時施救的情形。王某不應對張某死亡承擔侵權責任。三被告對張某因突發心臟病死亡均無法預見且無過錯，遂判決家屬敗訴。