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河南22歲女獨闖南太行山 失聯14天後被發現命喪懸崖

中國新聞組／北京11日電
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程某圓生前圖。(取材自紅星新聞)
程某圓生前圖。(取材自紅星新聞)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：河南22歲應屆女大學畢業生獨自進入南太行山區後失聯14天。
  • 重點二：兩步路App軌跡在張良廟懸崖區域中斷，警方與救援隊大規模搜山。
  • 重點三：8月10日在懸崖下方200公尺處尋獲遺體，確認已不幸遇難。

河南信陽22歲應屆大學畢業女子程某圓獨自前往南太行山區旅遊失聯14天後，當地民間救援隊與警方10日於未開發野線張良廟附近約200公尺高的懸崖下方發現其遺體，確認已經遇難，目前救援力量與家屬正全力進行遺體轉運作業。

綜合紅星新聞、極目新聞報導，剛自大學畢業的程某圓於7月21日離家前往河南輝縣南太行旅行，並對家人稱有同伴同行，當晚入住輝縣上八里鎮對首寺（對頭寺）附近民宿。7月26日晚間，她與母親視訊通話時狀態正常，稱翌日準備返回信陽。

7月27日早上8時45分，程某圓辦理退房，拒絕民宿老闆順路捎帶出山的提議，表明還要進山走走後背包獨自入山。當天中午12時54分，其「兩步路」戶外App軌跡（一款能記錄行動軌跡的戶外助手APP）在張良廟懸崖區域中斷，手機隨後關機失聯。

報導指出，家屬多方聯繫不上，於7月28日趕赴輝縣報警。搜救初期重點於女兒梯一帶，後警方調取兩步路App後台離線軌跡，將重心調整至張良腦（張良廟）原始野山區域，包括神鷹救援隊、山岳救援隊、秦嶺牛馬隊等十餘支隊伍上百人展開搜山。

報導指出，8月10日中午12時左右，進山採野韭菜的當地村民於懸崖頂部附近發現程某圓的背包，內有其身分證。救援隊隨後依部署分工，一部分人員在崖頂搜尋，另一部分前往崖底，最終於下午一時許在南太行張良廟懸崖下方200米發現遺體，經警方與家屬到場確認身分。

現場人員判斷，事發區域海拔約1530至1570公尺，屬完全未開發野山，無正規步道與訊號，且有落差超200公尺的絕壁與風化裸崖，研判程某圓可能係行經懸崖附近時不慎滑墜遇難。

疑似程某圓滑墜的痕跡。(取材自紅星新聞)
疑似程某圓滑墜的痕跡。(取材自紅星新聞)

精華 FAQ

  • 她於7月21日前往河南輝縣南太行旅遊，7月27日上午退房後獨自入山，當天中午12時54分左右，戶外App軌跡在張良廟懸崖區中斷，隨後手機關機失聯。

  • 家屬在7月28日報警後，警方調取兩步路App後台離線軌跡，將搜救重心從女兒梯一帶轉向張良廟原始野山區，並動員十餘支救援隊上百人展開搜山。

  • 8月10日村民先在懸崖頂部附近找到她的背包與身分證，救援隊隨後在崖底搜尋，下午1時許於張良廟懸崖下方200公尺處發現遺體，初步研判疑似失足滑墜。

河南 遺體

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