24歲探險網紅在粵車禍身亡 曾砸觀音像嗆「看我能活多久」惹聯想
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擁有128萬粉絲的探險網紅「姜小柔」（本名李秀婷）傳出日前前往廣州途中發生嚴重車禍，經送往中山大學孫逸仙紀念醫院搶救後不治去世，年僅24歲。由於她過去多拍攝靈異探險、反迷信的議題，不但砸毀觀音像，還扎小人、撥打逝者電話等。她的死訊曝光後，部分網友將靈異事件與事故聯想在一起，感覺「毛毛的」，家屬則聲明懇請網友停止過度獵奇揣測。
極目新聞報導，李秀婷生前經營靈異探險與反迷信題材短視頻，帳號「姜小柔丫」截至發稿已有128萬粉絲。
其自稱為助理的網友與李秀婷母親日前在網路揭露病情與求助，指出李秀婷於7月15日凌晨在柳州前往廣州途中遭遇嚴重交通事故陷入昏迷，經中山大學孫逸仙紀念醫院重症醫學科診斷為失血性休克、創傷性凝血病、多器官功能損傷、腦損傷嚴重並深昏迷、呼吸機依賴等。
家屬指出，肇事方拖延費用導致家庭無力承擔ICU巨額開銷，遂向社會及村裡求助。藍山縣新村慈善會於7月21發布救助消息並發起村民捐款，給予2千元人民幣幫扶救助。
醫院重症醫學科工作人員與村幹部於8月10日下午確認李秀婷已離世，相關細節已與家屬溝通完畢。其家鄉湖南省永州市藍山縣新村村幹部10日也證實此噩耗。
報導指出，姜小柔是做靈異探險、反迷信題材的博主，她曾經深夜闖廢棄建築，試玩各種網傳的靈異遊戲等，風格大膽吸睛，單條熱門視頻最高獲讚超26萬。
她最新一條視頻更新停留在7月9日，內容是按粉絲投稿撥打恐怖電話。她撥打一名出車禍死亡的女性的生前電話，她打了電話後，電話裡沒有傳出粉絲說的「尖叫聲」，傳來的是她的回音。
而姜小柔過去最具爭議的影片就是拿鐵鎚砸毀觀音像，還一度咒罵神像「破石頭」、「招搖撞騙」，她還放豪語「看看我能活多久」，在當時引發不少網友批評。
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