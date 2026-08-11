24歲探險網紅在粵車禍身亡 曾砸觀音像嗆「看我能活多久」惹聯想

中國24歲女網紅姜小柔車禍住院一個月後搶救不治身亡，她在抖音上擁有128萬粉絲，生前經常拍破除迷信的靈異影片，還曾身穿紅衣拿鐵鎚砸破觀音像。（取材自姜小柔抖音）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 24歲探險網紅姜小柔在赴廣州途中車禍身亡。

24歲探險網紅姜小柔在赴廣州途中車禍身亡。 重點二： 她生前以靈異探險、反迷信題材影片走紅。

她生前以靈異探險、反迷信題材影片走紅。 重點三：曾砸毀觀音像的爭議影片，引發死訊後聯想。

擁有128萬粉絲的探險網紅「姜小柔」（本名李秀婷）傳出日前前往廣州途中發生嚴重車禍，經送往中山大學孫逸仙紀念醫院搶救後不治去世，年僅24歲。由於她過去多拍攝靈異探險、反迷信的議題，不但砸毀觀音像，還扎小人、撥打逝者電話等。她的死訊曝光後，部分網友將靈異事件與事故聯想在一起，感覺「毛毛的」，家屬則聲明懇請網友停止過度獵奇揣測。

極目新聞報導，李秀婷生前經營靈異探險與反迷信題材短視頻，帳號「姜小柔丫」截至發稿已有128萬粉絲。

其自稱為助理的網友與李秀婷母親日前在網路揭露病情與求助，指出李秀婷於7月15日凌晨在柳州前往廣州途中遭遇嚴重交通事故陷入昏迷，經中山大學孫逸仙紀念醫院重症醫學科診斷為失血性休克、創傷性凝血病、多器官功能損傷、腦損傷嚴重並深昏迷、呼吸機依賴等。

家屬指出，肇事方拖延費用導致家庭無力承擔ICU巨額開銷，遂向社會及村裡求助。藍山縣新村慈善會於7月21發布救助消息並發起村民捐款，給予2千元人民幣幫扶救助。

醫院重症醫學科工作人員與村幹部於8月10日下午確認李秀婷已離世，相關細節已與家屬溝通完畢。其家鄉湖南省永州市藍山縣新村村幹部10日也證實此噩耗。

報導指出，姜小柔是做靈異探險、反迷信題材的博主，她曾經深夜闖廢棄建築，試玩各種網傳的靈異遊戲等，風格大膽吸睛，單條熱門視頻最高獲讚超26萬。

她最新一條視頻更新停留在7月9日，內容是按粉絲投稿撥打恐怖電話。她撥打一名出車禍死亡的女性的生前電話，她打了電話後，電話裡沒有傳出粉絲說的「尖叫聲」，傳來的是她的回音。

而姜小柔過去最具爭議的影片就是拿鐵鎚砸毀觀音像，還一度咒罵神像「破石頭」、「招搖撞騙」，她還放豪語「看看我能活多久」，在當時引發不少網友批評。

姜小柔最後一個影片是撥打出車禍女性的電話。(取材自微博)

姜小柔曾拍「砸碎觀音像」影片引發巨大爭議。（取材自姜小柔抖音）