武漢天橋互毆事件 15秒視頻瘋傳 評論：城管不能硬碰硬
武漢武昌區9日晚間發生城管協管員與兩名攤販衝突，15秒視頻引爆全網。警方10日通報稱，45歲金姓街道城管協管員巡查時，因擺攤問題與44歲黃姓女攤販、45歲任姓男攤販發生口角，兩名攤販先毆打金姓協管員，造成其臉部受傷。其後金姓協管員的兩名同事趕抵現場，三名協管員再對兩名攤販動手。
無獨有偶，日前武漢黃鶴樓景區附近也發生一場城管與攤販衝突，讓長期存在的「景區經濟」與城市管理矛盾再次浮上檯面。事發地位於黃鶴樓、戶部巷一帶，向來是遊客密集區，天橋及周邊道路人流頻繁，攤販如何在不影響交通與遊客通行的情況下經營，也成為城市治理的棘手問題。
法律爭議也集中在「正當防衛」與「事後報復」的界線。依照警方目前披露的時間順序，金姓協管員遭兩名攤販毆打後，同事才趕到現場，三人再共同毆打攤販。若後續行為已脫離正在進行的不法侵害，就可能難以主張正當防衛，而須依實際傷勢、行為方式及現場證據判定法律責任。
此次事件另一個受到關注的角色，是城管「協管員」。與正式城管執法人員不同，協管員主要承擔巡查、勸阻、宣傳等輔助性工作，並不等同於具有完整行政執法權的正式執法人員。因此，當協管員被安排長時間站在城市管理第一線，如何處理突發衝突、何時應當交由正式執法人員或警方介入，也成為外界檢視的焦點。
有評論認為，基層城市管理不能只依靠一線人員與攤販「面對面硬碰硬」，如果攤販屢勸不離、協管員又缺乏有效處置手段，雙方容易在長期摩擦中累積情緒。一旦發生口角，原本的行政管理問題就可能迅速轉化為治安甚至刑事案件。
警方通報顯示，事件起於武昌區街道城管協管員巡查時，因攤擺問題與2名攤販發生口角，隨後衝突升級為肢體衝突，並被15秒影片拍下在網路瘋傳。 依目前說法，2名攤販先毆打金姓協管員並造成臉部受傷，之後他的2名同事趕到現場，3名協管員再共同對2名攤販動手，形成雙方互毆局面。 因為若協管員是在遭攻擊後立即反制，可能涉及正當防衛；但若後續行為已脫離正在進行的不法侵害，就可能被認定為事後報復，也暴露協管員權限有限、現場處置機制不足的問題。
精華 FAQ
警方通報顯示，事件起於武昌區街道城管協管員巡查時，因攤擺問題與2名攤販發生口角，隨後衝突升級為肢體衝突，並被15秒影片拍下在網路瘋傳。
依目前說法，2名攤販先毆打金姓協管員並造成臉部受傷，之後他的2名同事趕到現場，3名協管員再共同對2名攤販動手，形成雙方互毆局面。
因為若協管員是在遭攻擊後立即反制，可能涉及正當防衛；但若後續行為已脫離正在進行的不法侵害，就可能被認定為事後報復，也暴露協管員權限有限、現場處置機制不足的問題。
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