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武漢3城管「金屬器械」毆打攤販 網驚：這是殺人吧？

中國新聞組／北京11日電
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武漢一名身穿制服的城管協管員，前晚被拍攝到手持硬物不斷毆打橋上的兩名攤販。(視頻...
武漢一名身穿制服的城管協管員，前晚被拍攝到手持硬物不斷毆打橋上的兩名攤販。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

武漢武昌區城管與攤販因擺攤口角爆發互毆，網傳影片中疑有金屬器械攻擊頭部，引發輿論譁然；警方已將3名涉事城管刑拘，案件持續調查。

湖北武漢武昌區9日晚間爆發城管與攤販肢體衝突，一段現場影片曝光後引發震撼。畫面中，數名男子將一男一女攤販圍住，拳腳接連落下，其中一人甚至手持金屬硬物朝攤販頭部方向揮擊，引發網友怒批「太狠了」。事件隨後登上熱搜，警方隨後通報，衝突起因是一名城管協管員先遭兩名攤販毆打，之後兩名同事趕到，三人再對攤販動手。目前三名城管因涉嫌故意傷害，已被刑事拘留。

武漢市公安局武昌區分局調查指出，45歲金姓城管巡查期間，與44歲黃姓女攤販及45歲任姓男攤販因擺攤問題發生口角，隨後黃女及任男毆打金姓城管，造成其臉部受傷。

金姓城管的39歲嚴姓及40歲郭姓兩名同事獲悉後趕到現場，三人聯手毆打黃女及任男。從網傳影片可見，一名疑似身穿制服、眼部附近帶傷的男子與另外兩人對攤販拳打腳踢，攤販倒地後，仍有人持續踢打，其中一名男子更脫下上衣繼續動手。另有媒體報導，影片中疑似有人拿著金屬器械，持續朝攤販頭部方向揮擊，相關畫面引發網友震驚。

有網友看完影片直呼，「手持金屬器械持續猛擊這男女的頭部，聽擊打頭部的聲音，感覺聽到頭骨被擊碎的感覺，太狠了吧」，甚至驚問：「這個是涉嫌殺人吧？」目前警方並未認定事件涉及殺人，實際傷勢及影片中的物件性質仍待進一步調查。

警方通報公布後，輿論出現兩派聲音。有人指出，網傳影片主要呈現衝突後半段，如果只看畫面，很容易認為是城管單方面毆打攤販，有人質疑：「黃某和任某呢？不是先打的人嗎？怎麼不抓？」也有人猜測兩名攤販「恐已躺在ICU」，但目前並無官方資料證實。

另一派網友則認為，攤販先動手並不代表後續可以多人圍毆，尤其金姓協管員遭打後，兩名同事趕到後一起動手打人，是否已由防衛轉為報復，成為案件爭議焦點，「商販可能是輕微的拉扯推搡，然後城管可能是下死手報復，性質完全不同，一個治安，一個刑事。」

新京報評論指出，攤主作為先動手者，是否應承擔法律責任，應交由法律判定；但任何越界施暴行為都應付出代價。同時，協管員的執法權限及當地城管管理是否存在不規範問題，也值得檢視。案件仍待警方進一步調查。

精華 FAQ

  • 警方調查指出，衝突起因是45歲金姓城管巡查時，與44歲黃姓女攤販、45歲任姓男攤販因擺攤問題發生口角，之後雙方先後動手，衝突迅速升高。

  • 因影片顯示多名男子圍毆攤販，對方倒地後仍遭踢打，另有畫面疑似出現金屬硬物朝頭部方向揮擊，網友因此質疑是否已超出一般衝突，甚至接近重傷或殺人情節。

  • 警方已將涉嫌故意傷害的3名城管刑事拘留，並持續調查實際傷勢與金屬器械性質；爭議焦點則在於攤販先動手後，城管是否從防衛轉為報復，以及執法程序是否規範。

武漢

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