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上門女婿出軌女鄰居生子 正宮花17年 終於把兩人送監獄

中國新聞組╱北京11日電
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四川省巴中市中级人民法院。(取材自新黃河)
四川省巴中市中级人民法院。(取材自新黃河)

四川省巴中市通江縣一宗歷經多年司法程序的重婚案，近日再度引發關注。1名女子2001年與上門女婿羅某結婚，婚後夫妻長期異地工作。2009年，她發現丈夫與鄰居閻某某在雙方婚姻均未解除的情況下，以夫妻名義共同生活並育有1子。她隨後報案，卻因證據不足遲遲無法立案。經17年維權，案件最終進入司法程序，2名被告分別被判處20個月及15個月徒刑。

新黃河報導，羅女士表示，她2001年經人介紹認識羅某，雙方僅相處20天便結婚。婚後2人長期處於異地工作分居狀態。直到2009年，她發現丈夫與閻某某發展出長期關係，2人當時均未離婚，卻以夫妻名義同居並生育孩子。

更讓羅女士難以接受的是，閻某某並非陌生人：「她年長我幾歲，我們兩家距離很近，彼此熟識。」事情曝光後，羅女士先後透過報案、刑事自訴及信訪等方式維權，歷經9年才獲立案，此後又經歷8年司法程序。

法院最終認定，羅某、閻某某在各自法定婚姻尚未解除的情況下重婚並生育1子，構成重婚罪。羅某被判有期徒刑1年8個月，閻某某被判1年3個月。二人不服一審判決提出上訴，巴中市中級人民法院於2026年7月20日裁定駁回上訴、維持原判。7月31日，閻某某依法收監，至此2名被告開始服刑。

不過，羅女士對兩人刑期相差5個月有疑問，已向司法機關提出申訴，她質疑「同樣犯重婚罪，為何刑期不同」。據法院判決書，閻某某於2016年與前夫離婚，法院認為其重婚時間相對較短，並綜合犯罪事實、性質、情節及社會危害程度作出量刑。

判決同時指出，2人在法定婚姻未解除時長期重婚同居並生育子女，破壞一夫一妻制婚姻制度，對法定配偶造成嚴重心理傷害，且2人始終不認罪，沒有悔罪態度，因此維持原判。

北京律師連大有表示，依中國刑法第258條，重婚罪包括「有配偶而重婚」及「明知他人有配偶而與之結婚」等情形，2人的犯罪責任可依法分別評價，不必然適用相同刑期。

從量刑角度看，羅某在婚姻存續期間與他人長期同居並生子，屬直接破壞既有婚姻關係的一方，法院對其從重裁量具有一定法律邏輯。至於閻某某2016年離婚是否足以降低刑責，則存在爭議。律師指出，離婚並不當然消除其此前或持續存在的重婚行為，但法院可能將其離婚後的身分變化納入社會危害性及主觀惡性評估。

目前判決已生效，2名被告已服刑。這場延續逾10年的家庭糾紛，雖已進入刑罰執行階段，但「同罪不同刑」的法律爭議仍未完全平息。

精華 FAQ

  • 羅女士於2001年結婚後長期與丈夫分居，2009年發現丈夫羅某與女鄰居閻某某未離婚卻同居生子。經多年報案與訴訟後，法院認定2人構成重婚罪並判刑，判決已生效。

  • 她先後透過報案、刑事自訴與信訪維權，但早期因證據不足難以立案，之後又歷經長時間司法程序，從發現問題到立案約花了9年，整體維權過程長達17年。

  • 法院認為羅某在婚姻存續期間直接與他人長期同居並生子，情節較重；閻某某雖也涉重婚，但2016年已離婚，重婚時間相對較短。法院因此依其犯罪事實與危害程度 পৃথ別量刑。

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