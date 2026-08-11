男殺母子原地藏20年至退休 賭命大… 卻因1枚指紋露餡

圖為網友針對此案的AI創作圖。（取材自微博）

一枚幾乎肉眼難辨的血指紋，讓一宗塵封20多年的母子雙屍命案終於告破。更令人震驚的是，當年兇手並未逃往外地，而是一直留在案發地照常工作、生活，甚至一路過到退休 。直到2024年落網，他才承認，自己當年因工程糾紛積怨，闖入被害人家中行竊，最終殺害39歲女子李虹及其15歲兒子。

大河報報導，2004年11月，李虹失聯多日，弟弟李偉察覺不對，找來開鎖師傅查看，發現房門從內部反鎖，外部鎖芯完好，隨即報警。警方破門後，在兩間臥室發現李虹母子遺體，死亡時間約為案發前4至5天。現場留有拖拽血跡、血腳印及帶血磨刀棒，沒有目擊者，唯一關鍵線索，是客廳走廊電燈開關上的一枚潛血指紋。

當年受技術限制，警方雖成功提取指紋，卻始終無法找到匹配對象，案件因此陷入停滯。直到2022年，隨著指紋識別技術升級，這枚沉寂多年的血指紋終於出現匹配結果，指向涉賭人員劉某。警方隨後組織專家反覆核驗，確認「指紋同一」。經進一步追查，2024年4月將劉某抓捕歸案。

警方調查發現，劉某案發後竟一直留在當地。落網時，他正在延慶遊玩，面對警方神情平靜。據其供述，2004年初，李虹丈夫張某承包一項總造價人民幣30萬元的雨水方溝工程，之後轉包給劉某，但因工程品質問題，劉某最終取得的結算款低於預期，多次索款及訴訟均未如願，怨恨逐漸累積。

同年11月，劉某發現李虹一家竟搬到自己居住的小區，又從張某公司員工口中得知可能即將發放年終獎，遂起了竊取現金的念頭。他凌晨攀爬防護窗，從4樓陽台潛入張家，卻被尚未入睡的李虹發現。劉某持磨刀棒猛擊李虹頭部，驚醒的男孩出房查看並呼救逃跑，劉某為避免事情曝光，追入房間持刀刺向男孩頸部。隨後，他又殺害仍在掙扎的李虹，將兩具遺體分別以棉被、枕巾遮蓋後逃離現場。

張某當時因另案被警方羈押，未在家中，意外逃過一劫。

對於20多年來為何沒有逃跑，劉某供述：「逃跑只會立刻引來關注，原地隱匿反而可能蒙混過關。我賭自己『命大』，能逍遙法外；若躲不過去，就認了。」

2024年12月26日，北京市第一中級法院一審以故意殺人罪判處劉某死刑；2025年9月30日，北京市高級法院二審駁回上訴、維持原判。2026年4月15日，最高人民法院核准死刑。今年7月9日，劉某被依法執行死刑。這宗沉寂20多年的命案，終於畫下句點。