貴州少年強抱女友跳河 卻自己游上岸 母尋女17年才知悲劇

被害人母親徐女士。(取材自紫牛新聞)

尋找失蹤17年的女兒，等來的不是團聚，而是一具無名遺體的DNA鑑定結果。中國江蘇一名母親苦尋女兒17年，直到2025年才得知，女兒早在2008年與男友發生感情糾紛後，被對方強行抱著跳入河中；男方後來自行游回岸邊，卻沒有施救，任由女友溺水身亡。涉案男子逃亡17年後，直到2025年12月才在貴州老家落網，目前案件已移送檢察院審查起訴。

據揚子晚報報導，徐女士的小女兒小李2007年初中輟學後，與大姊前往浙江溫州蒼南縣工廠工作。2008年春節期間，家人得知她在當地交了一名男友梁某。小李失蹤前一天，曾抱著一箱摺紙星星，準備還給梁某並提出分手，沒想到此後便與男友一同失聯。

徐女士夫婦多年來四處尋女，甚至曾前往廣東東莞尋找梁某所稱的玩具工廠，也多次到梁某貴州老家打聽消息。直到2024年11月，徐女士透過警方採集DNA並入庫。2025年4月，她接到警方通知，稱DNA疑似匹配；兩個月後，警方確認她的DNA與2008年在溫州蒼南縣河中打撈的一具無名女屍完全吻合。

更令徐女士夫婦難以承受的是，警方確認這具遺體正是失蹤多年的女兒。由於遺體當年打撈後已火化，家屬只能透過DNA確認身分。

檢方起訴書顯示，2008年初，梁某與小李均為16歲，在同一工廠工作並發展成戀人。同年農曆2月，兩人散步至河邊時，因小李提出分手發生爭吵。梁某抱住小李強行跳河，原本企圖與她一起「赴死」，但下水後因嗆水產生求生意識，最終自行游回岸邊；小李則在水中掙扎。梁某卻沒有採取任何救援措施，任由小李溺水死亡，之後逃離現場並躲避偵查。

2025年12月，梁某在貴州老家被警方抓獲。檢方認定其因情感糾紛剝奪他人生命，涉嫌故意殺人罪；鑑於案發時為未成年人，且到案後如實供述、自願認罪認罰，可依法從輕或減輕處罰。梁某家人亦因涉嫌包庇罪被取保候審。

案件目前尚未確定開庭日期。苦等17年的徐女士表示，希望法院依法嚴懲涉案男子，還女兒一個公道。

徐女士當年貼的尋人啟事。(取材自紫牛新聞)