23歲留學女「多刷50歐元」 上海節儉父提醒 竟遭髒話辱罵

留學女兒用不雅字眼辱罵父視。（取材自微博）

一名在上海擔任金融媒體主編的51歲父親，每月薪水1.3萬人民幣（近2千美元），卻將其中1.1萬匯給在西班牙留學的23歲女兒，自己則節衣縮食、頓頓青菜白粥。然而，僅因父親提醒不要濫用應急信用卡，女兒竟失控在網路上公開父親個人隱私並用不雅字眼辱罵，甚至以私密照為籌碼招募網民一起罵該名父親。此事引發輿論極大震撼，有人直呼家庭教育悲劇，也更反思當前「富養子女」觀念。

微博 「校園身邊事兒」文章指出，這起離奇事件起因於女兒多刷了50歐元，在收到父親溫和提醒後，她竟將兩人聊天記錄截圖公開，辱罵父親並附上其姓名、單位與電話等個資進行網暴。此外，她還建群承諾「罵爸得滿意送私密照」，行為極其荒謬。

事件曝光後引發海量閱讀以及輿論撻伐，儘管該女子隨後迫於壓力刪帖道歉，但僅稱「一時衝動」，數日後更繼續曬出奢侈下午茶。

網民對此感到無比憤慨，直言「簡直是白眼狼」、「前期投入都餵了狗」，也有身為父母的網友無奈感嘆「1萬人民幣生活費在當地已不算少，這孩子徹底廢了」；更有人深刻指出父親最大的錯誤，就是「用自己的血汗，親手供養了一個看不起自己血汗的人」。

另有網友表示，這不是富養窮養的問題，是基本良心沒了。父親把85%的收入給女兒，自己啃青菜，這份付出不值得一句尊重？父母砸鍋賣鐵供留學是情分，不是本分。把情分當提款機、把父親的卑微當嘲笑對象，這種人即便拿了學位又有何用？

憤怒的網友更直接開罵，「這個父親不冤枉，這個白眼狼是他自己調教出來的，他給社會輸送了一隻害蟲，他應當承擔這樣的後果。」

父女對話內容。（取材自微博）

父女對話內容。（取材自微博）