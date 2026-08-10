我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

TSA要求在機場刷臉 旅客可以說「不」

23歲留學女「多刷50歐元」 上海節儉父提醒 竟遭髒話辱罵

中國新聞組／北京10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
留學女兒用不雅字眼辱罵父視。（取材自微博）
留學女兒用不雅字眼辱罵父視。（取材自微博）

一名在上海擔任金融媒體主編的51歲父親，每月薪水1.3萬人民幣（近2千美元），卻將其中1.1萬匯給在西班牙留學的23歲女兒，自己則節衣縮食、頓頓青菜白粥。然而，僅因父親提醒不要濫用應急信用卡，女兒竟失控在網路上公開父親個人隱私並用不雅字眼辱罵，甚至以私密照為籌碼招募網民一起罵該名父親。此事引發輿論極大震撼，有人直呼家庭教育悲劇，也更反思當前「富養子女」觀念。

微博「校園身邊事兒」文章指出，這起離奇事件起因於女兒多刷了50歐元，在收到父親溫和提醒後，她竟將兩人聊天記錄截圖公開，辱罵父親並附上其姓名、單位與電話等個資進行網暴。此外，她還建群承諾「罵爸得滿意送私密照」，行為極其荒謬。

事件曝光後引發海量閱讀以及輿論撻伐，儘管該女子隨後迫於壓力刪帖道歉，但僅稱「一時衝動」，數日後更繼續曬出奢侈下午茶。

網民對此感到無比憤慨，直言「簡直是白眼狼」、「前期投入都餵了狗」，也有身為父母的網友無奈感嘆「1萬人民幣生活費在當地已不算少，這孩子徹底廢了」；更有人深刻指出父親最大的錯誤，就是「用自己的血汗，親手供養了一個看不起自己血汗的人」。

另有網友表示，這不是富養窮養的問題，是基本良心沒了。父親把85%的收入給女兒，自己啃青菜，這份付出不值得一句尊重？父母砸鍋賣鐵供留學是情分，不是本分。把情分當提款機、把父親的卑微當嘲笑對象，這種人即便拿了學位又有何用？

憤怒的網友更直接開罵，「這個父親不冤枉，這個白眼狼是他自己調教出來的，他給社會輸送了一隻害蟲，他應當承擔這樣的後果。」

父女對話內容。（取材自微博）
父女對話內容。（取材自微博）

父女對話內容。（取材自微博）
父女對話內容。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 起因是女兒多刷了50歐元，父親好意提醒後，她不但公開聊天記錄，還曝光父親姓名、單位與電話，引發網暴。因為反差過大且涉及親情與個資，迅速掀起輿論關注。

  • 這名51歲父親月薪約1.3萬人民幣，卻固定匯出1.1萬給在西班牙留學的女兒，自己幾乎只靠青菜白粥度日。外界因此認為他已竭盡所能，付出相當沉重。

  • 因為女兒把父親的供養視為理所當然，甚至以辱罵和隱私威脅回應提醒，讓網友質疑其基本感恩與尊重缺失。事件也被視為對「富養子女」觀念的警示。

微博

上一則

胃裡塞滿181顆鐵釘 雲南36歲男手術取出近1公斤金屬異物

下一則

波蘭排球名將稱「寧波是貧民窟 不如日本」 中網友怒了

延伸閱讀

李連杰曝昔遭同學嘲諷亡父持球拍追打 老師竟當沒看見

李連杰曝昔遭同學嘲諷亡父持球拍追打 老師竟當沒看見
獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說

獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說
6月父子才同台… 日模仿天王之子疑輕生 享年37歲

6月父子才同台… 日模仿天王之子疑輕生 享年37歲
「房主任」脫口秀走紅 1句話翻車 女兒戳穿愧疚式教育

「房主任」脫口秀走紅 1句話翻車 女兒戳穿愧疚式教育

熱門新聞

華為首席科學家廖恒7月25日接受近五個小時的專訪，首次公開分享他對半導體產業底層邏輯的思考。（截自B站影片）

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

2026-08-04 13:13
消防員捕獲眼鏡王蛇。(視頻截圖)

雲南茶園驚見眼鏡王蛇 消防員捉捕傻眼：「一家38口」

2026-08-08 08:30
藝人劉樂妍近幾年已轉型為「助農主播」，她希望能因此獲得中國大陸「三八紅旗手」的榮銜。圖／取自劉樂妍個人微博

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

2026-08-03 10:59
租客夜間在上鎖的櫃子裡發現逝者遺像，當場嚇哭連夜搬離，房東退還押金，平台「我愛我家」拒退仲介費，租客稱將提告。（取材自極目新聞）

房東上鎖的櫃子裡 上海租客發現1相片 竟嚇哭連夜搬離

2026-08-07 10:30
劉國梁女兒在高球領域打出名號。（取材自九派新聞）

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

2026-08-03 06:30
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30

超人氣

更多 >
周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場
美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉
炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感

炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感
姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光
明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法